Alarko Carrier CEO’su Akan: Ticaret savaşlarında durum bize avantaj olabilir

Alarko Carrier, 2024 değerlendirmesi ve önümüzdeki döneme dair planlarını paylaşmak üzere basın ile bir araya geldi.

Basın toplantısında konuşan Alarko Carrier CEO'su Cem Akan, "2024'te toplam ihracatımız yaklaşık 30 milyon dolar oldu. Gebze fabrikamızda üreterek ihraç ettiğimiz ürünler konusunda sektör birincisiyiz. İhracat hacmimizin cirodaki payı yüzde 30 arttı. Kazan ihracatımızın yüzde 80'ini ABD'ye yapıyoruz. Bireysel klimada yüzde 20, ısı pompasında yüzde 25 büyüdük. Dalgıç pompadaki sektör liderliğimizi koruduk" dedi.

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"TİCARET SAVAŞLARI BİZİM LEHİMİZE OLABİLİR"

Alarko Carrier'ın ihracatta sürekli büyüdüğünü; klima santralleri, kombiler, kazanlar, sirkülasyon pompaları, fancoil'ler ve çatı tipi klimaların ihraç ürünlerinin büyük kısmını oluşturduğunu söyleyen Cem Akan, "Avustralya'dan Almanya'ya, Ortadoğu'dan Afrika ülkelerine kadar geniş bir yelpazede yaklaşık 70 ülkeye yaptığımız ihracat, ciromuzun yüzde 16'sını oluşturuyor. Ana ihracat pazarımız Ortadoğu'da bulunuyor. Önümüzdeki dönemde Avrupa ve Güney Amerika'ya olan ihracatımızın da artacağını düşünüyoruz" dedi.

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Akan ayrıca ticaret savaşlarının mevcut durumda kendilerini etkilemediğini hatta koşulların yüzde 10'da kalması durumunda ülke için avantaj dahi olabileceğini belirtti. Akan "Bu şekilde devam ederse mevcut durum daha avantajlı gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı.

"MALİYET-KUR DENGESİ İHRACATIN ALEYHİNE GELİŞİYOR" Maliyet-kur dengesine de değinen Akan “Maliyet-kur dengesi ihracatın aleyhine gelişiyor son bir kaç senedir olduğu gibi, bu sene de öyle de gidecek gibi gözüküyor. Enflasyonun daha altında gerçekleşen bir kur bekliyoruz, dolayısıyla ihracattaki kârlılık aslında düşüyor ama yıllardır kazanmak için çaba sarf ettiğimiz müşterileri de elimizde tutmamız lazım biraz orada ihracatçı olarak sıkıntılıyız” diye konuştu. "2025 yılı yeniden yapılanma, verimi arttırma yıl olarak hedefledik, cirodan çok kâra odaklandık" diyen Akan "Özellikle enflasyon muhasebesi, mali tabloların anlaşılma konusunda burada aslında nominal türk lirasından farklı olarak alım satış vadelilerinin mali tablolardaki negatif etkilerini görüyoruz. Bunun için cirodan çok kârlılığı arttırmaya, verimliliği artırmaya odaklandığımız bir yıl olacak 2025" diye ekledi. Enerji verimliliği anlamında Carrier tarafından yeni bir projenin daha hayata geçirildiğini ifade eden Akan toplantıda 'Abound' isimli projeden de söz etti. Büyük metrekareli zincir mağazaların enerji tüketim verilerini inceleyen, analiz eden, bir merkezde toplayan ve yapay zekâ kullanarak bunları optimize eden bu sistemin zincir mağazaların enerji tüketimini yüzde 10-15 aralığında azaltmasının hedeflendiğini aktaran Akan, Abound’un çok yakında piyasada olacağını da söyledi.

"ISI POMPALARINDA DEVLET TEŞVİKİ ŞART" Geleceğin iklimlendirme çözümleri arasında sayılan ısı pompası teknolojisinde Türkiye pazarının gideceği uzun bir yol olduğuna değinen Akan, "Isı pompasının satış adetleri, nüfusu ve iklimi bizimle paralel ülkelerde yıllık 100-150 bin adet civarında. Maalesef Türkiye pazarında ise henüz 15 bin adet bandındayız. Bu konuda gideceğimiz daha çok yol var. Üstelik bir güneş paneli, batarya gibi sistemlerle desteklediğimizde enerji tüketiminin sıfıra indiği ısı pompası, kesinlikle çok değerli bir sistem. Eğer gerekli teşvikler sağlanırsa bu Türkiye'nin enerji ve döviz açığını kapatacak bir hamle olabilir" dedi. Yakın zamanda petrol platformları için iklimlendirme sistemi üretmeye başladıklarını belirten Akan, "Bu yıl petrol platformları için santral üretmeye başladık. Bu alanda ilk müşterimiz Katar oldu. Denizin ortasında, korozyon riskinin olduğu ve yanıcı olan bir ürün sondajı yapılıyor. 20 yıl bozulmayacak tamamen yanmaz bir ürün olması bu üründe en önemli kriter çünkü yerinde müdahale edilemiyor. Çivilerine kadar özel araştırmamız gerekti, platforma çıkmak için bile beş günlük eğitimden geçilmesi gerekiyor. Türkiye’de bu sistemi ilk üreten marka olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdi de iklimlendirme sistemlerinin çok önemli olduğu veri merkezleri için ürün çalışmaya başladık. 2025 yeni iklimlendirme çözümleriyle yeniden yapılandığımız bir yıl olacak" dedi.