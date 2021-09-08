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Daha önce Amerikalı şarkıcı Connor ile "Lie" adlı parçayı seslendiren Miss Turkey 2021 finalistlerinden Alara Eriç, müzik dünyasına global bir şarkı ile giriş yapmıştı.

Bu kez "Yıldızlar" adlı Türkçe şarkısını dinleyicilerle buluşturmaya hazırlanan Alara Eriç, bestesini ve klip kurgusunu kendisinin yaptığı şarkısı için hiçbir masraftan ve detaydan kaçınmadığını ifade etti.

"MÜZİĞE YENİ BİR BOYUT KAZANDIRACAĞIM"

"Müziğe yeni bir boyut kazandıracağım." diyen Eriç, günlerce süren klip çekiminin ardından çok heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getirdi.

Öte yandan 76 ülkeyi gezip, birçok dizi, kısa film ve reklamda yer alan 17 yaşındaki Eriç, Miss Turkey 2021'in de finalistleri arasında yer alıyor.