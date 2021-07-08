Alanyasporlu Babacar kalp spazmı geçirdi!

Yeni sezon hazırlıklarını Burdur'da sürdüren Süper Lig temsilcisi Alanyaspor'da Babacar'dan kötü haber geldi. 28 yaşındaki santrfor takımının bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanda rahatsızlanarak Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Babacar'a yapılan tetkiklerin ardından kalp spazmı geçirdiği anlaşıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada ise, "Burdur kampında bu sabah rahatsızlanan futbolcumuz Khouma Babacar’ın Burdur Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk tetkiklerinde kalp spazmı geçirdiği tespit edilmiştir. Futbolcumuzun ileri tetkikleri ve tedavisi Alanya'da özel bir hastanede yapılacaktır" denildi.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

Fenerbahçe, Babacar için bir geçmiş olsun mesajı yayınladı. Sarı-lacivertli kulübün paylaşımında "A. Alanyaspor’un Burdur kampında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve yapılan ilk tetkikler sonucu kalp spazmı geçirdiği tespit edilen Khouma Babacar’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Beşiktaş da Babacar için geçmiş olsun mesajı yayınladı. Siyah-beyazlılar "Geçmiş olsun Khouma Babacar. Bir an önce sağlığına kavuşmanı diliyoruz" ifadelerini kullandı.