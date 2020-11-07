Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor'a konuk oluyor.

ALANYASPOR - TRABZONSPOR: 0-0

İlk yarı oynanıyor...

STAT: Bahçeşehir Okulları Stadyumu

SAAT: 16:00

HAKEM: Ali Palabıyık

YAYIN: BeIN Sports 1

ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubanje, Siopis, Salih, Bakasetas, Efecan, Davidson, Bareiro

TEKNİK DİREKTÖR: Çağdaş Atan

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Kamil Ahmet, Vitor Hugo, Edgar, Pereira, Flavio, A. Parmak, A. Ömür, Ekuban, Djnaniny

TEKNİK DİREKTÖR: İhsan Derelioğlu

MAÇTAN NOTLAR

Ligin 3. haftasında Yeni Malatyaspor karşısında sahadan 3-1 galip ayrıldıktan sonra son 4 lig maçında 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, Akdeniz temsilcisi önünde kötü gidişine son vermeye çalışacak. Bordo-mavili takımda, Kovid-19 testi pozitif çıkan Hüseyin Türkmen kadroda yer almadı, Caleb Ekuban ise 3 hafta sonra forma giyebilecek.

Karadeniz ekibi, teknik direktör Eddie Newton'un görevinden ayrılmasının ardından hafta içinde takımı çalıştıran Futbolcu İzleme Komitesi Başkanı İhsan Derelioğlu yönetiminde karşılaşmaya çıkıyor.

9. RANDEVU

Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, ligde 9. kez karşı karşıya geliyor.

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 8 maçta Aytemiz Alanyaspor'un bordo-mavili takım karşısında üstünlüğü bulunuyor. Akdeniz temsilcisi 4 karşılaşmayı kazanırken, Trabzonspor ise 2 kez rakibini mağlup etti. Taraflar, 2 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı. Söz konusu maçlarda Aytemiz Alanyaspor 13 gol atarken, bordo-mavililer ise 8 gol kaydetti.

Alanya'da oynanan 4 karşılaşmada Trabzonspor, sadece 1 kez kazandı. 2 maç ev sahibi takımın üstünlüğüyle biterken 1 maçta da taraflar eşitlikle sahadan ayrıldı. Trabzonspor, Alanya deplasmanında tek galibiyetini 2017-2018 sezonunda 2-1'lik sonuçla elde etti.