Alanyaspor, Oğuz Aydın'la ilgili açıklama yayımladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Oğuz Aydın'ın Fenerbahçe ile anlaştığını duyurdu.
Giriş: 15.07.2024 - 22:59 Güncelleme: 15.07.2024 - 22:59
Corendon Alanyaspor, Oğuz Aydın’ın Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığını açıkladı.
Corendon Alanyaspor'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Oğuz Aydın’ın Fenerbahçe’ye transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Kulübümüze katkılarından dolayı Oğuz Aydın’a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
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