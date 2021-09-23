STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEM: Bahattin Şimşek

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 2

CANLI ANLATIM...

ALANYASPOR: Serkan, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Umut, Fatih, Emre, Davidson, Efecan, Diedhiou

TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Korkmaz

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Eren, Bruma, Brecka, Feyzi, Sadiku, Tarkan, Travnik, Eysseric, Yusuf, Umut

TEKNİK DİREKTÖR: Cihat Arslan

Ligde çıktığı 5 müsabaka 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, hanesine 5 puan yazdırdı. Lacivert-beyazlılar, son 3 maçının 2'sini kaybetti, 1'inde berabere kaldı. Cihat Arslan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Kasımpaşa, Alanyaspor'u mağlup ederek 3 maçlık galibiyet özlemine son vermeya çalışacak.

Alanya temsilcisi ise ilk 5 haftada 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet sonucunda 9 puan elde etti.