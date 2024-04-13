Alanyaspor- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'in 32. hafta kapanış maçında Galatasaray, Alanyaspor deplasmanına konuk oluyor. Şampiyonluk yolunda rakibi Fenerbahçe ile kıyasıya yarışan sarı- kırmızılılar, Alanyaspor engelini aşarak liderliğini sürdürmek istiyor. Futbolseverler kritik mücadele öncesinde maç ile ilgili detayları merak ediyor. Peki, Alanyaspor- Galatasaray maçı ne zaman ve hangi kanalda?
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Zirve yarışında emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Ligde oynadığı son 12 karşılaşmayı kazanan sarı- kırmızılılar zorlu Alanya deplasmanında galip gelerek liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. Taraftarların heyecanla beklediği karşılaşma öncesinde iki takımın son durumu merak ediliyor. İşte, Alanyaspor- Galatasaray maçına dair detaylar...
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ALANYASPOR- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
Alanyaspor- Galatasaray maçı 15 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.
Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
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GALATASARAY SON DURUM
Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde ligde oynadığı 31 maçta 27 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. 84 puanla lider durumda bulunan sarı- kırmızılılar, 69 kez fileleri sarsarken kalesinde ise 20 gol gördü. Galatasaray'ın en golcü ismi 18 gol ile Arjantin'li yıldız Mauro Icardi.
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ALANYASPOR SON DURUM
Alanyaspor ligdeki maçları 10 galibiyet 12 beraberlik ve 9 yenilgiyle tamamladı. Topladığı 42 puanla ligde onuncu sırada yer alan Fatih Tekke'nin öğrencileri ligde oynadığı son 4 maçı da kazandı.
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YABANCI VAR HAKEMİ KARARI
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 32. haftasından lig sonuna kadar haftanın kritik maçlarında yabancı Video Yardımcı Hakemi (VAR) uygulamasının başlayacağını duyurdu.
TFF’nin resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu’nun UEFA ve Avrupa’nın 5 ülke federasyonu ile görüşmeleri sonucunda, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasından lig sonuna kadar haftanın kritik maçlarında yabancı Video Yardımcı Hakemi (VAR) görevlendirilecek.
Bu karara göre Alanyaspor- Galatasaray maçında yabancı VAR hakemi olacak.