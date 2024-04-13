YABANCI VAR HAKEMİ KARARI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 32. haftasından lig sonuna kadar haftanın kritik maçlarında yabancı Video Yardımcı Hakemi (VAR) uygulamasının başlayacağını duyurdu.

TFF’nin resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu’nun UEFA ve Avrupa’nın 5 ülke federasyonu ile görüşmeleri sonucunda, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasından lig sonuna kadar haftanın kritik maçlarında yabancı Video Yardımcı Hakemi (VAR) görevlendirilecek.

Bu karara göre Alanyaspor- Galatasaray maçında yabancı VAR hakemi olacak.