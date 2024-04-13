Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        84
        Fenerbahçe
        FB
        82
        Trabzonspor
        TS
        52
        Beşiktaş
        BJK
        47
        Kasımpaşa
        KSM
        46
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        45
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        44
        Rams Başakşehir
        İBFK
        43
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        42
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        42
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        39
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        37
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        36
        MKE Ankaragücü
        MKE
        34
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        33
        Tümosan Konyaspor
        KON
        33
        Gaziantep FK
        GFK
        31
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        30
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        30
        İstanbulspor
        İST
        13
        Haberler Spor Futbol Alanyaspor- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray Haberleri - Futbol Haberleri

        Alanyaspor- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Trendyol Süper Lig'in 32. hafta kapanış maçında Galatasaray, Alanyaspor deplasmanına konuk oluyor. Şampiyonluk yolunda rakibi Fenerbahçe ile kıyasıya yarışan sarı- kırmızılılar, Alanyaspor engelini aşarak liderliğini sürdürmek istiyor. Futbolseverler kritik mücadele öncesinde maç ile ilgili detayları merak ediyor. Peki, Alanyaspor- Galatasaray maçı ne zaman ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.04.2024 - 10:19 Güncelleme: 13.04.2024 - 10:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Zirve yarışında emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Ligde oynadığı son 12 karşılaşmayı kazanan sarı- kırmızılılar zorlu Alanya deplasmanında galip gelerek liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. Taraftarların heyecanla beklediği karşılaşma öncesinde iki takımın son durumu merak ediliyor. İşte, Alanyaspor- Galatasaray maçına dair detaylar...

        • 2

          ALANYASPOR- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

          Alanyaspor- Galatasaray maçı 15 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

          Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

        • 3

          GALATASARAY SON DURUM

          Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde ligde oynadığı 31 maçta 27 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. 84 puanla lider durumda bulunan sarı- kırmızılılar, 69 kez fileleri sarsarken kalesinde ise 20 gol gördü. Galatasaray'ın en golcü ismi 18 gol ile Arjantin'li yıldız Mauro Icardi.

        • 4

          ALANYASPOR SON DURUM

          Alanyaspor ligdeki maçları 10 galibiyet 12 beraberlik ve 9 yenilgiyle tamamladı. Topladığı 42 puanla ligde onuncu sırada yer alan Fatih Tekke'nin öğrencileri ligde oynadığı son 4 maçı da kazandı.

        • 5

          YABANCI VAR HAKEMİ KARARI

          Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 32. haftasından lig sonuna kadar haftanın kritik maçlarında yabancı Video Yardımcı Hakemi (VAR) uygulamasının başlayacağını duyurdu.

          TFF’nin resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu’nun UEFA ve Avrupa’nın 5 ülke federasyonu ile görüşmeleri sonucunda, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasından lig sonuna kadar haftanın kritik maçlarında yabancı Video Yardımcı Hakemi (VAR) görevlendirilecek.

          Bu karara göre Alanyaspor- Galatasaray maçında yabancı VAR hakemi olacak.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        1 kişi yaşamını yitirdi, yaralılar var! Tahliyeler sürüyor... Teleferik faciası!
        1 kişi yaşamını yitirdi, yaralılar var! Tahliyeler sürüyor... Teleferik faciası!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        İşte Santos'un 11'i!
        İşte Santos'un 11'i!
        Hamilelikte doğru sanılan 10 hurafe
        Hamilelikte doğru sanılan 10 hurafe
        Ünlü moda tasarımcısı Roberto Cavalli hayatını kaybetti
        Ünlü moda tasarımcısı Roberto Cavalli hayatını kaybetti
        İran İsrail'e misilleme saldırısı düzenleyecek mi?
        İran İsrail'e misilleme saldırısı düzenleyecek mi?
        Rusya'dan kıtalararası balistik füze denemesi
        Rusya'dan kıtalararası balistik füze denemesi
        Gelinle damada 2 milyon lira takıldı
        Gelinle damada 2 milyon lira takıldı
        Kahve zincirine silahlı ve taşlı saldırı
        Kahve zincirine silahlı ve taşlı saldırı
        Fırtına'ya evinde şok!
        Fırtına'ya evinde şok!
        Ölü doğan bebeklerini boş araziye gömdüler
        Ölü doğan bebeklerini boş araziye gömdüler
        "Neden kaçtığımı anladınız mı?"
        "Neden kaçtığımı anladınız mı?"
        TRT Arapça ekibine Gazze'de saldırı
        TRT Arapça ekibine Gazze'de saldırı
        Nuri Alço'dan haber var
        Nuri Alço'dan haber var
        Sürücünün öldüğü an kamerada!
        Sürücünün öldüğü an kamerada!
        Fenerbahçe Alagöz finalde!
        Fenerbahçe Alagöz finalde!
        Şanlıurfa'da dereye giren çocuk boğuldu
        Şanlıurfa'da dereye giren çocuk boğuldu
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        Eminönü'nde yoğunluk bayramın son gününde de sürdü
        Eminönü'nde yoğunluk bayramın son gününde de sürdü
        UEFA'dan Okan Buruk'a şok ceza!
        UEFA'dan Okan Buruk'a şok ceza!
        Habertürk Anasayfa