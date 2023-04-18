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Alanyaspor: 1 - Galatasaray: 4 | MAÇ SONUCU

Alanyaspor - Galatasaray maçının dakika dakika özeti HTSPOR'da! Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti ve zirve yarışındaki rakiplerine gözdağı verdi. Puanını 69'a yükselten Galatasaray, Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da maç fazlasıyla 9'a çıkardı

Giriş: 18.04.2023 - 19:31 | Güncelleme: ABONE OL
Alanyaspor - Galatasaray maçı DAKİKA DAKİKA ÖZETİ! Galatasaray, Alanya'da zorlanmadı
HABERTURK.COM

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında konuk olduğu Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti.

Maça iyi başlayan sarı-kırmızılılar aradığı golü de 14. dakikada buldu: Sağ kanattan Kerem'in kullandığı duran topta Abdülkerim Bardakcı skoru 1-0'a getirdi.

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Golden sonra reaksiyon gösteren Alanyaspor 17. dakikada Sacha Boey'in müdahalesi sonrasında penaltı kazandı. Efecan Karaca skoru eşitleyen golü kaydetti: 1-1.

Golden sonra iki takım da top kayıplarına engel olamazken sarı-kırmızılılar ilk yarıyı önde tamamladı: Alanyaspor yarı sahasına gönderilen uzun pası iyi takip eden Mertens, altıpasa ortasını keserken Mauro Icardi şık bir dokunuşla Galatasaray'ı yeniden öne geçirdi: 2-1.

İkinci yarı başında Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi'nin yerine oyuna dahil oldu. Arjantinli golcünün adalesinde ağrı hissettiği ve riske edilmediği açıklandı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Galatasaray, Mertens'in uzak mesafeden düşerken yaptığı vuruşla skoru 3-1'e getirdi. Golden sonra rahatlayan sarı-kırmızılılar etkili oyununu sürdürdü.

63'te sol kanattan gelişen hızlı atakta Adekugbe'nin pasında rakip fileleri havalandıran Rashica maçın sonucunu da söyledi: 4-1.

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