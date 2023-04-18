Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında konuk olduğu Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti.

Golden sonra iki takım da top kayıplarına engel olamazken sarı-kırmızılılar ilk yarıyı önde tamamladı: Alanyaspor yarı sahasına gönderilen uzun pası iyi takip eden Mertens, altıpasa ortasını keserken Mauro Icardi şık bir dokunuşla Galatasaray'ı yeniden öne geçirdi: 2-1.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Galatasaray, Mertens'in uzak mesafeden düşerken yaptığı vuruşla skoru 3-1'e getirdi. Golden sonra rahatlayan sarı-kırmızılılar etkili oyununu sürdürdü.

İkinci yarı başında Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi'nin yerine oyuna dahil oldu. Arjantinli golcünün adalesinde ağrı hissettiği ve riske edilmediği açıklandı.