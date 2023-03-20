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Alanyaspor - Fenerbahçe maçı için hakem yorumları - Penaltı ve kırmızı kart sözleri

Alanyaspor - Fenerbahçe maçı için hakem yorumları

Süper Lig'de Alanyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçı yöneten Mete Kalkavan'ın kararları eski hakemler değerlendirdi. İşte yorumlar...

Giriş: 20.03.2023 - 10:54 | Güncelleme: ABONE OL
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  • SORU: "Furkan Bayır'ın Enner Valencia'ya ilk dakikada müdahalesinde kart gerekir mi?"

    Seçim Demirel: Ayağa bir müdahale var. Hekem burada uyarsa, sonraki faullerin önüne geçebilirdi.

    Bülent Yıldırım: Hakem doğal olarak pozisyonu izliyor. Maç öncesi hakemlerin bunları konuşması lazım. Mete Kalkavan burada çok sert bir uyarı yapmalıydı. Bunu yapmadığınızda devamı geliyor.

    Deniz Çoban: Maçın hakiyesi burada başladı. Mete Kalkavan devreye girse, maç daha farklı olurdu.

  • SORU: "Alanyaspor'un golünde ofsayt var mı?"

    Seçim Demirel: Maçı izlerken de ofsayt olmadığını gördüm. VAR doğru şekilde devreye girdi.

    Bülent Yıldırım: İki yardımcı hakem de çok formsuzdu. Mete Kalkavan da konuşulanlardan etkilenmiş. VAR doğru bir açıdan çizdi, yardımcının bayrağı dışında sorun yok.

    Deniz Çoban: VAR odasının sesi sanırım kulaklığa yüksek geliyor. Mete Kalkavan işaret yapmadan, Efecan Kara sevindi. VAR çizgisinden sonra söyleyecek bir şeyim yok.

    Erman Toroğlu: Bana bu golü çözecek adam var mı? Dokunduğu anda baktığım zaman, sanki pozisyon ofsaytmış gibi geliyor. Sanki bilemiyorum, ofsayt. Bu açıdan lacivertli ayak kaleye daha yakın gözüküyor ama buradan bunu çaprazlama, nasıl bir iş bu... Bu açıdan ofsayt sabaha kadar çözülmez. Çözerim diyen adam gelsin. Yardımcı çok iyi durmuş ve açıyı çok iyi yakalamış. Yardımcı, kameradan bile daha iyi görüyor. Bu pozisyonlarda hep aynı şeyi söylüyorum, herkesin günahı boynuna.

  • OSAYI'NİN MÜDAHALESİ

    SORU: "Osayi Sameul'e çıkan sarı kart doğru mu?"

    Bülent Yıldırım: Mete Kalkavan pozisyona uzak, ekibine muhtaç. Eli önce kırmızı kart olduğu cebe gitti. Hakem bunu sağlıklı görmedi. Kenardan yardım edilmesi lazım. VAR neden müdahil olmadı? Hakemin 'Bence kırmızı değil' deme şansı yok, görmemiş. Bu kadar şüpheli durumda VAR neden dahil olmaz? Konyaspor - Galatasaray maçında da olunmadı. Ryan Donk - Nicolo Zaniolo pozisyonda da yeterli açı yoktu. Galatasaray - Kasımpaşa maçının hakemini (Hakan Ceylan) o gün evinden çağırıp VAR'a atıyorsunuz, bugün bu maça atıyorsunuz. Neden bu baskıyı hakemler üzerinde yaratıyorsunuz? Bu maça Hakan Ceylan atanmazdı? Bu pozisyonda sarı doğru değil, kırmızı olmalıydı.

    Deniz Çoban: 28 tane VAR hakemi var, neden Galatasaray - Kasımpaşa, İstanbulspor - Sivasspor ve Alanyaspor - Fenerbahçe maçlarına bu kadar kısa sürede Hakan Ceylan'ı veriyorsunuz? Mete Kalkavan geçen hafta Başakşehir - Beşiktaş maçını yönetti, kırmızı vermedi, Serkan Tokat uyardı ve verdi. Demek Serkan Tokat doğru yaptı, sen maç verdin! Ama Mete Kalkavan'a da maç verdin! Bu hiçbir ülkede olmaz. Kırık not alan hakeme maç veriyorsun, diğerleri 'Bana neden maç verilmiyor?' diyor. Bütün şimşekleri üzerinize çekiyorsunuz, bu neden yapılır? Mete Kalkavan yardım dileniyor Aleks Taşçıoğlu'ndan birinden sarı uyarısı geldi, kimden geldi bilmiyorum. Net kırmızı olmalıydı.

    Seçim Demirel: Yoruma açık durum yok. Hakem görmedi. Elini arka cebine kırmızı için götürüyor. Kırmızı çıkaracakken, son anda fikri değişiyor. Sonradan kim, ne dedi, neden kararı değişti; bilemiyorum. Kırmızı çıkmalıydı.

    Erman Toroğlu: Bu pozisyonlardan çok oldu. Bu pozisyon ile bu aynı diyorlar, buna niye verilmedi, bize niye verildi diyorlar. Mete Kalkavan, Başakşehir - Beşiktaş maçında Januzaj'a kırmızı kart gösterdi. Adamın ayağı kayıyor, mecburi gidiyordu. Ben sarı bile vermem dedim, bazılarına uyar, bazılarına uymaz. Ahmet Oğuz'un Dubois'e hareketi, sarı buçuk. Ben sarı buçuktan sarı yaparım diyorum, başkası kırmızı der. Osayi Samuel'in bir ayağı yerde, diğer ayağı rakibe geliyor. Topla bir ilgisi var mı? Önce Alanyasporlu vuruyor, Osayi'nin ayağı rakibine basıyor. Bu pozisyon net kırmızı. Ahmet Oğuz'un faulü sarı buçuktan sarı, Dubois'e basmaya gelmiyor, topa geliyor.

    Fırat Aydınus: Ciddi faullü bir oyun. Hakemin gözünden kaçıyor. VAR çağırıp hakem kırmızı kart gösterse, hakemin notu düşer. Ancak, Osayi-Samuel'in pozisyonunda belki MHK başkanı da hem hakem hem VAR ile aynı fikirde. Ahmet Oğuz'un Dubois'e yaptığı da, Osayi-Samuel'in hareketi de ciddi faullü oyun ve kırmızı kart olmalıydı, VAR devreye girmeliydi.

    Genelde insanlar şöyle bir durum var; kırmızı arka cepte, sarı kart ön cepte. Ben sarı kart sağ ön, kırmızı kartı da sol önde taşırdım. Yedek kartlar da arka cebimdeydi. Ben hiç şortumun arkasından kırmızı kart çıkarmadım. Bazı arkadaşlar üst cepten, bazı arkadaşlar alt cepten, bazı arkadaşlar arka cepten kırmızı kart çıkartır. Değişik değişik yöntemler var.

    Mete Kalkavan'ın elinin arka cebine gitmesi ve sonra sarı kart çıkarması hakkında; bence şu var. Şu formaların ceplerinde sorun var. Trabzon'da, daha önceki maçlarda yaşadık. Hakem arkadaşlar, kartları cebinden çıkarıyor. Ön cepten çıkaramadığı için arka cepten yedekleri çıkarmaya çalışıyor. Mete Kalkavan, arka cebinden kartı çıkaramadı. Mevzu bu.

  • CANDEIAS'A KART GEREKİR Mİ?

    SORU: "Candeias'a Rossi'ye müdahalesine kart gerekir mi?"

    Seçim Demirel: Sarı çıkmalıydı.

    Bülent Yıldırım: Sarı gerekliydi.

    Deniz Çoban: Sarı olmalıydı.

  • SORU: "30. dakikada Furkan'ın Valencia'ya müdahalesinde sarı kart çıkmalı mıydı?"

    Seçim Demirel: Sarı.

    Bülent Yıldırım: Sarı.

    Deniz Çoban: Sarı.

    Erman Toroğlu: Valencia önde, Furkan arkada. Arkadan geçip sarılıyor. Furkan Bayır, güreşte 2 puanı almış. Bu sarı abi, ver abi sarıyı. Bu sarı olmasa, ne sarı olacak. Valencia gidiyor, geçmiş. Çekip düşürüyor.

    Fırat Aydınus: Furkan Bayır'ın görmediği net 3 sarı kart var. Penaltıda bariz gol şansı var ise, Valencia orada bir vursa gol atabilecek şekildeydi deyip penaltıyı verdiğinizde Furkan, çekmiyorsa, tutmuyorsa, topla oynama şansı varken bu hareketi yapıyorsa olay kırmızıdan sarıya düşer. Sportmenlik dışı olarak, umut vaad eden atağı engelliyorsa ve topla oynama şansı varken yapıyorsa sarı karttır. Furkan'ın hareketi sarı kart ama penaltı veriyorsa sarı kartı vermeyebilir. Bright Osayi-Samuel nasıl kırmızı karttan atılmalıysa Furkan Bayır da net olarak atılmalıydı.

    Mete Kalkavan'ın kart hataları sorunluydu. Ekip olarak sorunluydu. Osayi'nin atılması dengeleri değiştirecektiyse, Furkan'ın kırmızı kart görmemesi de dengeleri değiştirirdi.

  • ROSSI'NİN SAYILMAYAN GOLÜ

    SORU: "Rossi'nin sayılmayan golünde ofsayt var mı?"

    Seçim Demirel: Çizgi kafaları karıştırdı. Çizgi kamerasından bu çizgi çekilse, çok daha net bir yorum yapabilirdik.

    Bülent Yıldırım: Günahıyla, sevabıyla VAR'a ait bir karar.

    Deniz Çoban: Bu teknoloji satın alınmış, söyleyecek bir şey yok.

    Erman Toroğlu: Verdileri açıdan ofsaytı çözebilen varsa gelsin. Ben çözemem. VAR, ofsayt çizgisini çektiği anda top İrfan'ın ayağından çıkmış gibi. Saniye değiştirir her şeyi. Günahınız boynunuza. Allah, alayınızı bildiği gibi yapsın. Günah ya. Ofsayt çizgisi çektikleri anda İrfan Can'ın top ayağından çıkmış. Çizgiyi çekenler, yavrularım, dağlara taşlara yaptınız. Buyrun cevap verin beyler.

    Bünyamin Gezer: "Rossi'nin iptal edilen golündeki görüntü ile kimseyi ikna edemezsiniz. Ben şahsen ikna olmadım ofsayt olduğuna"

  • FURKAN'IN KARTI DOĞRU MU?

    SORU: "45+8'de Furkan'a çıkan sarı doğru?"

    Seçim Demirel: Sarı kart.

    Bülent Yıldırım: Net bir sarı.

    Deniz Çoban: İlk anda sarı çıksa, burasda kırmızı olacaktı.

    Erman Toroğlu: Adamlar aynı. Valencia ve Furkan. Valencia, defansı geçiyor, defans da tutuyor. Ne güzel iş. Bir de bu Mete Kalkavan'ı çok seviyorlar, devamlı maç veriyorlar. 30. dakikada aynı hareketi yapıyor, kart görmüyor. Burada görüyor. Buyurun.

  • SORU: "45+10'da Furkan'ın Valencia müdahalesinde kart gerekli miydi?"

    Seçim Demirel: Faul vermeliydi.

    Bülent Yıldırım: Faul vermeliydi.

    Deniz Çoban: Faul vermeliydi.

  • İLK PENALTI DOĞRU MU?

    SORU: "Osayi Samuel'in yerde kaldığı pozisyona penaltı çalınması doğru mu?

    Seçim Demirel: Penaltı.

    Bülent Yıldırım: Net penaltı.

    Deniz Çoban: Tartışmasız. penaltı.

    Fırat Aydınus: Rassoul'un Bright Osayi Samuel'e yaptığı net penaltı. Sarı karta gerek yok.

    Erman Toroğlu: Tartışmaya gerek yok. Penaltı.

  • FERDİ'YE MÜDAHALE VAR MI?

    SORU: "Furkan'ın Ferdi'ye müdahalesinde faul ve sarı kart var mı?"

    Seçim Demirel: Çok açık, sarı kart.

    Bülent Yıldırım: Faul ve sarı kart.

    Deniz Çoban: Mete Kalkavan, Osayi'nin pozisyonuna içeride kırmızı dedi. Burada net bir ikinci sarı olmalıydı, yorumu yok.

    Fırat Aydınus: 67. dakikada Furkan Bayır, Ferdi Kadıoğlu'na sarı kartlık faul yapıyor. Sonra Candeias üstüne düşüyor. Bu faul ve net sarı kart. Jesus'un hareketleri, yedek kalecinin hareketleri hepsi kartlık. Kabul. Kırmızı kartı arka cepten çıkardı. Ancak, arka cepte hem sarı kırmızı kart da taşıyabilir bu arada. Jesus, bu hareketlerinden ihraç edildi, kabul. Sezon başından beri bu ve buna benzer, birçok ihlaline bu denli cezalandırılmalı. Tutarsızlık, polemik yaratıyor. Evet doğru, atıldı. Bunun gibi hareketlere kırmızı çıkmayanları gördük. Bu tutarsızlığı eleştiriyorum.

    Erman Toroğlu: Ferdi'ye darbe var, hakem görmüyor. Bir şey diyemezsin, hakem görmeyebilir. Kartlık bir hareket değil. Burada faul var.

  • JESUS'UN ATILMASI DOĞRU MU?

    SORU: "Jorge Jesus'un atılması doğru mu?"

    Seçim Demirel: Jorge Jesus doğal olarak çok sinirlendi, sahanın içine girdi. Çatışmacı hareketlerde bulundu. Kadın hakemleri, dördüncü hakem olarak göstermelik vermek doğru değil. Kadın hakemleri destekliyorum ama onları önce alt liglerde görevlendirmek ve geliştirmek lazım. Neslihan Muratdağı bu maçta dördüncü hakemlik yerine. 2. Lig'de orta hakem olmak ister bence. Çok zorlandı, itirazlarda sıkıntılar yaşadı. Jesus'un atılması doğru.

    Bülent Yıldırım: Furkan'ın Ferdi'ye müdahalesinin devam ettirilmesi görüldü ve tepkiye neden oldu. Oyun kuralları net, burada çatışmacı bir tepki var. Üzgünüm ama kırmızı kart doğru.

    Deniz Çoban: Kırmızı doğru karar.

    Fırat Aydınus: Mete Kalkavan, eliyle sahaya girip çıktığını gösteriyor. Bu yüzden kırmızı veriyor, doğru ama sezon başından beri bunlara kırmızı kart verilmedi.

  • İKİNCİ PENALI DOĞRU MU?

    SORU: "Furkan'ın Valencia'ya müdahalesinde penaltı doğru mu, kart gerekir mi?"

    Seçim Demirel: Net bir penaltı, VAR müdahalesi de doğru. Sunduğu açılar yanlış ama hakem doğru bir karar verdi. Sarı karta gerek yok.

    Bülent Yıldırım: Sadece penaltı olmalı, karta gerek yok. Penaltı doğru.

    Deniz Çoban: Doğru penaltı.

    Fırat Aydınus: Furkan Bayır, Valencia'nın sol ayağına bir darbesi var. Bu darbe, dengeyi bozuyor. Bu müdahalenin penaltı olması doğru karar. Burada devreye giren VAR, neden Osayi'nin pozisyonunda devreye girmedi. Furkan, Valencia'nın destek ayağına vuruyor ve dengesini bozuyor.

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