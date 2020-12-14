AHMET ÇAKAR
Beşiktaş maçın büyük bir çoğunluğunda tel tel döküldü. Son haftaların flaş takımıydı Beşiktaş. Üstelik rakip Alanyaspor'da da çok ciddi eksikler vardı. Ama maç bir başladı ki o da ne... Alanya, Beşiktaş'ı sahadan siliyor. Çok çabuk top kapıyorlar, çok hızlı oynuyorlar ve orta sahada özellikle bazı oyuncular kafayı kaldıramıyor. Larin, Atiba ve Dorukhan ilk yarı yoklar. Böyle olunca da ne hücum organizasyonu var ne de rakipten top kapma. Üstelik Beşiktaş, ilk devreyi haklı bir penaltıyla da geride kapattı.
İkinci yarı Beşiktaş, Mensah ve N'Koudou'nun girmesiyle biraz hareketlendi. Özellikle sol kulvarı iyi kullanmaya başladı ama son paslar çok kötüydü. Baskı kurmuşken golü yediler. Montero'nun öyle bir pozisyonda kalecisinin önünde ne işi var? Utku'nun görüş açısını kapatmasa belki de gol olmayacak. Sonuçta son dakikalarda golü bulsalar da yetmedi ve Alanyaspor bütün eksiklerine rağmen hak ettiği bir galibiyet aldı.
ATİLLA GÖKÇE
Her iki takımın seri sonu. Alanyaspor yenilgilere son veriyor. Beşiktaş saadet zincirini kırıyor. G.Saray “bay” kalmış, kenarda. Fenerbahçe kaybetmiş, Beşiktaş lideri yense, yine dördüncü sırada kalacaktı ama, puan farkını da 1’e indirecekti. Yapamadılar. Maç oynanırken Vida’yı yedek kulübesinde gördük. Adem Ljajic sanki dükkanı kapatmış gibi, orada da yoktu. Takımın en pahalı iki oyuncusu sanki kış uykusundaydı. Beşiktaş’ın bordrosu ile kadrosu çok farklıydı… Hazin, ama gerçek.
RIDVAN DİLMEN
Beşiktaş çok zorlu bir 4'lü maç serisine girmişti; Alanyaspor, Fenerbahçe, Başakşehir ve Kasımpaşa. Alanya 1 hafta içinde 2 maçta puan alamadı ve bu müthiş bir motivasyon olmuş. Dar bir kadro vardı, eksikleri de vardı. Sergen Yalçın bir türlü önlem almadı, Beşiktaş'ın büyük bir sorunu oldu maçta. Alanya'da Tayfur kadar mesafe kat eden bir oyuncu görmedim, yoklukta sol bek oynadı, bence mükemmel oynadı. Karşısında oynayan Ghezzal ve Rosier sarı kart gördü. Terste Juanfran'ın karşısındaki Larin de oyundan çıktı. Bekler göz açtırmadı, o kadar hücum yaptılar.
Maçın kaderini Tayfur ve Juanfran belirledi. Alanyaspor gelmiş Galatasaray'ı deplasmanda yenmiş, her yerde doğru oynamaya çalışan bir takım. Stoper ikilisi ve kalecisi ile çok iyi bir üçgeni var. Göztepe maçında Caulker oynamamıştı. Alanyaspor, Beşiktaş'a karşı çok daha iyi futbol oynayarak hak etti. Beşiktaş'ın üstüne gittiklerine, savunmayı orta sahaya çıkardıklarında çok tehlikeli oldular.
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