AHMET ÇAKAR

Beşiktaş maçın büyük bir çoğunluğunda tel tel döküldü. Son haftaların flaş takımıydı Beşiktaş. Üstelik rakip Alanyaspor'da da çok ciddi eksikler vardı. Ama maç bir başladı ki o da ne... Alanya, Beşiktaş'ı sahadan siliyor. Çok çabuk top kapıyorlar, çok hızlı oynuyorlar ve orta sahada özellikle bazı oyuncular kafayı kaldıramıyor. Larin, Atiba ve Dorukhan ilk yarı yoklar. Böyle olunca da ne hücum organizasyonu var ne de rakipten top kapma. Üstelik Beşiktaş, ilk devreyi haklı bir penaltıyla da geride kapattı.