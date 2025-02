Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan 'yapı' sözleri!

Corendon Alanyaspor Başkanı Başkanı Hasan Çavuşoğlu, toplu imza töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yıllardır yöneticilik yaptığı belirten Çavuşoğlu, "Son zamanlarda futbolun geldiği, gelindiği nokta gerçekten Türkiye adına, Türk futbolu adına gerçekten de içler acısı. Şimdi burada en büyük hatayı, başta kulüplerimizi yönetenler de bizler de diyelim. Çünkü her şeyi çok konuşuyoruz. Adana Demirspor sahadan çekildi. Evet maalesef gördük, üzüldük. Federasyonlarda Haluk Ulusoy başkanım dahil ondan sonraki bütün federasyon başkanlarıyla çalışma imkanımız oldu. Yani çalıştık derken Türk futbolunun içerisinde biz kulüp yöneticisi, onlar yönetim, TFF ya da MHK yöneticileri. Hakem hatalarının futbol hayatımda hep olduğunu gördük ve futbol olduğu sürece hakem hataları mutlaka olacaktır. Hakemlerin direkt kasti olarak bir maça etki yapalım diye düdük çaldıklarını düşünmüyorum. Çünkü hakemlerin de kendilerine göre amaçları, hedefleri var. Tıpkı kulüplerin, bizlerin, futbol takımlarının da kendilerine göre hedefleri olduğu için onların da hedefleri var. Herkes MHK ve hakemlere yükleniyor. Geçen sene daha farklıydı. Şimdi tabii bir takımın sahadan çekilmesini, tabii o kulübün başkanı, yöneticilerinin takdirinde olan bir şey" dedi.

REKLAM

REKLAM advertisement1

"Sürekli hakemler üzerinden bir baskı kuruluyor"

Türkiye futbolunda hakemlere karşı bir baskı uygulandığını ifade eden Başkan Çavuşoğlu, "Biz de üzülüyoruz Türk futbolu adına. Olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Her kulübün yöneticisi, başkanı var. Kararlarını kendileri alırlar. Çünkü her maçta mutlaka yanlış verilen penaltılar oluyor. Bizim de Göztepe maçında 3 kez döndü. Yani gördüğünüz gibi 3 tane pozisyon vardı. Şimdi yerli yabancı hakem fark etmiyor. Hata her zaman olacaktır. Yabancı da olacaktır. Kulüp başkanlarımız, yabancı hakemleri özellikle çok istedi. Ben fırsat bulduğum zaman Avrupa maçlarında genelde izlerim, izlemeye çalışırım. Hakem hatası dünyanın her yerinde var ama bizde hakemlerin üzerine çok gidiyoruz. Bizim maçımızda da oldu. Başakşehir maçında son dakikada verilen penaltı, penaltı değildi. Bunu herkes söyledi ama bunlar var. Hakemlikte bunlar oluyor. Bazen VAR çağırmıyor, bazen VAR'dan dönüyor. Orada da tabii ki artık yani herkes demoralize olmuş durumda. Hakemler de ne yapacağını şaşırmış durumda işin doğrusu. Çok sağlıklı maçlar yönetemiyorlar. Çünkü sürekli hakemler üzerinden bir baskı kuruluyor. Ondan dolayı hakemleri de kazanmamız lazım. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. TFF bir şeyi yapmaya çalışıyor, iyi gitmesin bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Burada biz TFF ve MHK'yı futbol kulüpleri kendimize rakip olarak görmeye devam edersek bunu kurtaramayız" şeklinde konuştu.

REKLAM "Yapı varsa isim söyleyin" Türkiye'deki futbolun içerinde yapının olduğunu söyleyenlerin çıkıp isim vermeleri gerektiğini vurgulayan Hasan Çavuşoğlu, "Burada birlik beraberlik içerisinde bunları yürütmemiz lazım diyoruz. Maalesef bunu da beceremiyoruz. Dolayısıyla yani gelinen noktada dünyaya rezil oluyoruz. Biraz öyle oluyor. Herkes Türkiye'de futbolun geldiği noktayı konuşuyor. Ben en çok buna üzülüyorum. Evet biz kulüp başkanları da hata yapıyoruz. Futbolcularımız da hata yapıyor, teknik direktörlerimiz de hata yapıyor ve hakemlerimiz de hata yapıyor. Onlar yönettikleri için direkt hedef noktası oluyor. İnşallah bundan sonraki süreçte herkes bazı şeylerden ders çıkarmamız lazım. Hep beraber çıkarmamız lazım. Türk futbolu için iyi şeyler yapmamız lazım. Kuralları herkes bilir zaten. Futbolun içerisinden gelip, futbolu nasıl yönetileceğini iyi vurgulamamız lazım. Maalesef görüyoruz işte her şey oluyor. Bunların üzerinde çok durmaya gerek yok. Herkes her şeyi görüyor zaten. Burada bunları düzeltmediğimiz sürece düzeltmek için de bir çaba sarf edildiğini çok görmüyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama sonuç değil, sonuç odaklı değil. Herkes çok konuşuyor. Çok konuşan kulüp başkanlarımız var. Gereksiz konuşan kulüp başkanları, kulüp yöneticileri var. Kimin ne dediği de belli değil. Son zamanlarda yapı söylüyorlar. Kardeşim yapı var diyorsunuz da kim onu da açıklayın bilelim. Yani yapı var diyorsunuz, isim söylemiyorsunuz. O zaman söyleyin kimden korkuyorsunuz? Ben şahsen böyle bir şey ima etsem, kim olduklarını söylerim. Böyle bir kanıya varsam, kimlerin yönettiğini, kimler olduğunu da buradan net bir şekilde isim isim söylerim. Siz de söyleyin kardeşim. Herkes bir yapıdan bahsediyor. Bu yapı nerede? Yurt dışında ve yurt içinde nerede? Yapıyı kim yönetiyor? Yapının içerisinde kimler var? Yani yapı diyorsunuz. O zaman buyurun açıklayın. Yapıda kimler var, kimler yönetiyor, kimler içerisinde bunu konuşun abi, o da yok ortada. Herkes konuşuyor, çok konuşuyoruz, çok da gereksiz yere konuşuyoruz. Türk futbolu adına" ifadelerini kullandı.

"Bazı teknik direktörler hakemlere hakaret ediyor" Futbolda hakem hatalarının da olduğunun altını çizen Başkan Çavuşoğlu, "Evet, futbol nerede oynanıyor? Yeşil sahada oynanıyor. Yeşil sahada kim oynuyor bunu? Futbolcular oynuyor. Başında da teknik direktörler var. Onun dışındaki yönetim olarak neden birbirimize saldırıyoruz, neden birbirimize hakaretler ediyoruz? Doğru bulmuyorum. Futbol sahada oynayacak, neticeye saygı duyacağız. Tamam hakem hataları olacak. Herkese hakem hataları var. Bazı büyük takımların maçlarında ben şahit olduğum şeyler de var. Mesela Bazı teknik direktörler hakemlere hakaret ediyor. Hakemler duymazdan geliyor. Buna dikkat etmesi lazım. Hiç kimseden korkmayın. Anadolu takımı da büyük takımlarda hiç ayırt etmeyin" diyerek sözlerini tamamladı.