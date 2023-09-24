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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Alanyaspor: 0 - Fenerbahçe: 1 | MAÇ SONUCU - Coredon Alanyaspor Haberleri

        Alanyaspor: 0 - Fenerbahçe: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde gol 43. dakikada İrfan Can Kahveci'den geldi. Bu sonuçla beraber Fenerbahçe ligde çıktığı beşinci maçta beşinci galibiyetini aldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 24.09.2023 - 19:01 Güncelleme: 24.09.2023 - 22:17
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        Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

        Fenerbahçe'de gol 43. dakikada İrfan Can Kahveci'den geldi.

        Mücadelenin 59. dakikasında taç atışını kullanmak isteyen Becao'dan topu saklaması üzerine Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan direkt kırmızı kart gördü.

        Fenerbahçe ligde çıktığı beşinci karşılaşmada beşinci galibiyetini alırken puanını 15'e yükseltti. Alanyaspor ise 7 puanda kaldı.

        Sarı-lacivertliler hafta içi evinde Başakşehir ile erteleme maçı oynayacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        9. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Ferdi Kadıoğlu'nun pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Dzeko'nun şutunda, kaleci Yusuf Karagöz meşin yuvarlağı kontrol etti.

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        11. dakika Eduardo'nun ceza sahası dışından şutunda Djiku'ya çarpan top kornere gitti.

        39. dakikada Novais'in sağ köşeden korner atışıyla ceza sahasına gönderdiği ortada topla buluşan Aliti'nin şutunda, kaleci Livakovic gole izin vermedi.

        43. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Dzeko'nun ceza alanında pasında sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can Kahveci, topu ağlara gönderdi: 0-1.

        Karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

        56. dakikada Fred'in sağ çaprazdan serbest vuruşla ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Dzeko'nun kafa şutunda, top yandan auta çıktı.

        58. dakikada Szymanski'nin ceza sahası sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.

        59. dakikada hakem Atilla Karaoğlan, Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ı yaptığı itirazlar sonucu kırmızı kartla saha dışına gönderdi.

        Kalan sürede iki takımın da çabaları gol getirmedi ve karşılaşmayı Fenerbahçe 1-0 kazandı.

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