        Alanya'da yürüyüş sırasında uçuruma düşen 2 turist kurtarıldı

        2 turist yürüyüş sırasında uçuruma düştü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde yürüyüş sırasında uçuruma düşen 2 turist, AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 21:03 Güncelleme: 13.11.2025 - 21:03
        2 turist yürüyüş sırasında uçuruma düştü
        Rus vatandaşı Vladislav Shvetsov (27) ile Ukraynalı Sofia Zhukovska (24), Bıçakçı Mahallesi kırsalında yürüyüş yaptıkları sırada yol kenarındaki uçuruma düştü.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, düzenek sistemi kurarak uçurumdaki 2 turisti kurtardı.

        Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Shvetsov ile Zhukovska'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Fotoğraf: AA

        #HABER
        #Antalya
        #antalya haber
        #yerel haber
