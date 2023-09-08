Alanya'da 4 gün arayla yine safari faciası! Ölü ve yaralılar var
Antalya'nın Alanya ilçesinde safari cipinin devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. İlçede geçen pazar günü de safari cipi ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi yaralanmıştı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 gün arayla yine safari faciası yaşandı.
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Kaza, D-400 kara yolu Dinek mevkisindeki tünelin çıkışında meydana geldi. Alanya'dan Antalya istikametine giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen safari cipi, kontrolünden çıkarak, ters döndü.
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Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre; safari cipindeki 1 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.
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Yaralılar, ambulanslarla hastaneye götürülerek tedaviye alındı.
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Alanya'da 3 Eylül Pazar günü safari cipi ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 4'ü Türk, 17 kişi yaralanmıştı.