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        Haberler Gündem 3. Sayfa Alanya'da uçuruma yuvarlanmış araçta boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

        Alanya'da uçuruma yuvarlanmış araçta boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

        Alanya'da kan donduran cinayet, kaza ihbarıyla ortaya çıktı! Trafik kazası ihbarına giden polis ve itfaiye ekipleri, uçuruma yuvarlanmış hafif ticari aracın arka koltuğunda boğazı kesilmiş erkek cesedi buldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 02:23 Güncelleme: 15.09.2023 - 02:23
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        Uçuruma yuvarlanmış araçta boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde, uçuruma yuvarlanmış hafif ticari araçta boğazı kesilmiş bir ceset bulundu.

        POLİS EKİPLERİ CANSIZ BEDENLE KARŞILAŞTI

        Bektaş Mahallesi'nde trafik kazası ihbarına giden polis ve itfaiye ekipleri, uçuruma yuvarlanmış hafif ticari araçta boğazı kesilmiş cesetle karşılaştı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        AA'nın haberine göre, aracın arka koltuğunda bulunan cesedin Mustafa T'ye ait olduğu belirlendi. Ceset, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

        Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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