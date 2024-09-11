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        Haberler Gündem Alanya'da teknenin çarptığı kadın hayatını kaybetti - Güncel haberler

        Alanya'da teknenin çarptığı kadın öldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, denizde tekne tarafından çekilen şişme bottan (mable) düşen kadın, bir diğer teknenin çarpması sonucu yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 18:07 Güncelleme: 11.09.2024 - 18:07
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        Alanya'da teknenin çarptığı kadın öldü
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        Okurcalar Mahallesi açıklarında su sporlarının yapıldığı tekneye bağlanarak çekilen şişme bota binen Cennet Aslan (36), bir süre sonra dengesini kaybederek denize düştü.

        Bu sırada parasailing (deniz paraşütü) yapılan başka bir tekne Aslan'a çarptı.

        Aslan, çevredekilerin de yardımıyla bota alınarak karaya çıkarıldı.

        İhbar üzerine bölgeye, jandarma, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

        İncelemenin ardından Aslan'ın cansız bedeni, Alanya Belediyesi morguna gönderildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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