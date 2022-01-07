Alanya'da iki araç çarpıştı: 4 yaralı

Kaza dün akşam saatlerinde Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana geldi. Y.Ö. idaresindeki 07 HFF 55 plakalı hafif ticari araç, Kestel Mahallesi İsa Küçülmez Caddesi'nde Y.A.K. yönetimindeki 34 BM 3659 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç devrildi. AA'nın haberine göre; kazada sürücüler ile hafif ticari araçtaki M.Ö. ve B.Ö. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.