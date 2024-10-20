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        Haberler Gündem Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Güncel haberler

        Alanya'da orman yangını çıktı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 06:39 Güncelleme: 20.10.2024 - 06:51
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        Alanya'da orman yangını
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        Dim Vadisi'ndeki Kuzyaka Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, ihbar üzerine, 8 arazöz, 5 itfaiye aracı, su ikmal aracı, ilk müdahale aracı ve çok sayıda yer ekibiyle müdahale edildi.

        Yaklaşık 3 hektarlık alanda etkili olan yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

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        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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