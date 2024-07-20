Alan Bilgisi sınavı yorumları: KPSS Alan Bilgisi 1. gün sınavı zor muydu, sorular nasıldı?
Bugün saat 10.15'te ardından 14.45'te Alan Bilgisi sınavları yapılacak. Sınavın ardından, memur adaylarının sınav yorumlarını sizler için derleyeceğiz.
Giriş: 20.07.2024 - 07:30 Güncelleme: 20.07.2024 - 07:30
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KPSS Lisans sınavları devam ediyor. Bugün arka arkaya iki oturum yapılacak. İlki saat 10.15'te, diğeri ise 14.45'te başlayacak. Sınavlar bittikten sonra memur adaylarından gelen yorumlarla, KPSS nabzını tutacağız.
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Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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