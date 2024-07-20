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        Haberler Bilgi Gündem Alan Bilgisi sınavı yorumları: KPSS Alan Bilgisi 1. gün sınavı zor muydu, sorular nasıldı, adaylar ne dedi?

        Alan Bilgisi sınavı yorumları: KPSS Alan Bilgisi 1. gün sınavı zor muydu, sorular nasıldı?

        Bugün saat 10.15'te ardından 14.45'te Alan Bilgisi sınavları yapılacak. Sınavın ardından, memur adaylarının sınav yorumlarını sizler için derleyeceğiz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.07.2024 - 07:30 Güncelleme: 20.07.2024 - 07:30
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          KPSS Lisans sınavları devam ediyor. Bugün arka arkaya iki oturum yapılacak. İlki saat 10.15'te, diğeri ise 14.45'te başlayacak. Sınavlar bittikten sonra memur adaylarından gelen yorumlarla, KPSS nabzını tutacağız.

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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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