Alaçam'da muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi
Samsun'un Alaçam ilçesinde muhtarlar toplantısı yapıldı
Giriş: 16.04.2025 - 15:14 Güncelleme: 16.04.2025 - 15:14
Samsun'un Alaçam ilçesi Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda Kaymakam Fatih Kayabaşı başkanlığında muhtarlar toplantısı yapıldı.
Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, ilgili daire amirleri ve muhtarlar katıldığı toplantıda, ilçenin güncel sorunları ve yapılacak projeler hakkında istişarelerde bulunularak muhtarların mahalleler hakkındaki talepleri görüşüldü.
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