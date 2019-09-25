İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde gün ortasında kan donduran olay. Alacak verecek meselesi yüzünden iki kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

ÖNCE DARP EDEREK YERE DÜŞÜRDÜ ARDINDA TEKMELEDİ

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, İstanbul Çekmeköy'de iki kişi önce bir kafede oturdu. Saat 19.00 civarında dışarı çıkan iki kişi arasında önce tartışma sonra da kavga çıktı. Üzerinde silah bulunan kişi A.S. isimli şahsi önce darp ederek yere düşürdü ardından da tekmelemeye başladı.

ACILAR İÇİNDE KIVRANAN ADAMA SİLAHIYLA ATEŞ ETTİ

Öfkeli adam daha sonra belindeki silahı çıkararak yerde yatan A.S'nin bacağına ateş etti. Acılar içinde kıvranan adamı yoldan geçen bir sürücü saniye saniye kaydetti. Yaralı adam çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralı şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Saldırgan ise olaydan sonra kayıplara karıştı. Çekmeköy polisi saldırganın peşine düşerken kavganın alacak-verecek meselesinden çıktığı tahmin ediliyor.