Alacak verecek cinayetinde kan donduran ayrıntı! Otomobille ezmiş!
Bolu'da, önceki gün alacak verecek meselesi nedeniyle öldürülen 62 yaşındaki İsmail Çetin'in cinayet soruşturmasında önemli ayrıntılara ulaşıldı. Çetin'in, 70 yaşındaki İrfan B. tarafından aralarındaki husumet nedeniyle aracının önünün kesildiği ve otomobille başının üzerinden geçerek öldürüldüğü saptandı. Olaydan sonra kaçan İrfan B., jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı
Bolu'da olay, önceki gün saat 22.30 sıralarında Sultan köyü mevkiinde meydana geldi. Daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen İsmail Çetin (62) ve İrfan B. (70), gece saatlerinde köyde karşılaştı.Katil zanlısı İrfan B., jandarma tarafından yakalandı.
ARACIYLA ÖNÜNÜ KESTİ TARTIŞMA BAŞLADI
DHA'da yer alan habere göre İrfan B., Çetin´in aracının önünü keserken, ikili arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.Öldürdülen İsmail Çetin, 62 yaşındaydı.
BAŞININ ÜZERİNDEN ARAÇLA GEÇTİ
İrfan B., aracına binip uzaklaşmak isteyen Çetin'i otomobiline çarpıp düşürerek, başının üzerinden geçerek öldürdükten sonra olay yerinden kaçtı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İsmail Çetin'in cansız bedeni, savcılık ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi işlemleri için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nin morguna kaldırıldı.
KATİL ZANLISI YAKALANDI
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında; İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İrfan B.'yi akşam saatlerinde Saraycık köyü mevkiinde eşi A.S. ile birlikte aracıyla seyir halindeyken yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.