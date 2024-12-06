Al-Nassr'da sürpriz Talisca gelişmesi!
İsmi son dönemde Fenerbahçe ile anılan Anderson Talisca, Al-Ittihad - Al Nassr maçının kadrosuna alınmadı.
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Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Anderson Talisca için önemli bir gelişme yaşandı.
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Brezilyalı yıldız, kulübünün Al-Ittihad ile oynadığı maçın kadrosunda yer almadı.
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Al-Nassr'dan yapılan paylaşımlarda Anderson Talisca'nın idmanda ve maç kafilesinde yer aldığı görülmüştü.
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Talisca sakatlığı nedeniyle Al-Qadsiah ve Al-Gharafa maçlarını kaçırmış, son oynanan Damac karşılaşmasında 28 dakikada sahada kalmıştı.
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Al Nassr'da bu sezon 19 maçta sahaya çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 8 kez gol sevinci yaşadı.