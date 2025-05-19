Al Musrati Beşiktaş'a dönüyor!

Beşiktaş'ın Monaco'ya devre arasında satın alma opsiyonuyla kiraladığı Al Musrati, siyah-beyazlılara geri dönüyor.

Libyalı orta sahanın takımdaki geleceği hakkında konuşan Monaco Genel Direktörü Thiago Scuro, Al Musrati'nin satın alma opsiyonunu kullanmayacaklarını açıkladı.

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Scuro yaptığı açıklamada, "Moatasem Al Musrati'nin satın alma opsiyonunu kullanmayacağız. Bunu hem kendisine hem de Beşiktaş'a bildirdik. Bize çok yardımcı oldu, ancak biz başka bir oyuncu profiline bakıyoruz. Katkılarından dolayı kendisine teşekkür etmek istiyorum" dedi.