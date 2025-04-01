Al-Ittihad: 3 - Al-Shabab: 2 | MAÇ SONUCU

Suudi Arabistan Kral Kupası yarı final maçında, Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al Shabab, Al İttihad'a uzatmalarda yediği iki gol ile 3-2 yenildi ve organizasyondan elendi.

Kral Kupası yarı final maçının ilk yarısını; Al İttihad, Fabinho'nun 14. dakikadaki penaltı golüyle 1-0 önde tamamladı.

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Al Shabab, Cristian Guanca'nın 64. ve 67. dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 öne geçti.

Maçın uzatma dakikalarına Al Shabab, 2-1 önde girerken Al İttihad, Danilo Pereira'nın 90+2 ve 90+9. dakikalarda bulduğu gollerle 3-2 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla, Suudi Arabistan Kral Kupası'nda Al İttihad, finale çıkarken Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al Shabab ise yarı finalde elendi.