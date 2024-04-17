Al Ain: 4 - Al Hilal: 2 | MAÇ SONUCU
AFC Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Al Ain'e yenilen Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in 34 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, AFC Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Al Ain'e yenilerek 34 maç sonra mağlubiyet yüzü gördü.
Teknik direktörlüğünü Portekizli Jorge Jesus'un yaptığı Al Hilal, yarı final ilk maçında Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Ain'e deplasmanda 4-2 mağlup oldu.
Mart ayında üst üste 28. maçını kazanarak futbolda en uzun galibiyet serisini yakalayan Al Hilal, rekorunu 34 maça kadar geliştirdi.
2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus, geçen temmuz ayında Al Hilal'in başına geçmişti.