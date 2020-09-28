Aktif Rasyosu nedir? Aktif Rasyosu ne işe yarıyor? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte aktif rasyosu hakkında detaylar haberimizde...

AKTİF RASYOSU NEDİR?

BDDK özellikle özel bankaları daha fazla kredi vermeye teşvik etmek için bugün yeni bir karar aldı. Aktif rasyosu ismi verilen bir denkleme göre bankalar belli oranlarda kredi vermesi, menkul kıymet alması veya TCMB ile swap(takas) yapmaları isteniyor. Bankalar, topladıkları mevduat ile bu kaynağı değerlendirdikleri krediler, menkul kıymetler ve swap işlemleri arasında bu formüle göre bir denge kurmak zorundalar. Mevduat bankaları için aktif rasyosu 100 iken alabilecekleri menkul kıymet sınırlı olan katılım bankalarının aktif rasyosu 80 olarak belirlenmişti. Şimdi, BDDK bankaların talebi üzerine Aktif Rasyosunu esnetti. BDDK, Aktif Rasyosu değeri hedefini, mevduat bankalarında yüzde 100'den yüzde 95'e, katılım bankalarında yüzde 80'den yüzde 75'e düşürdü.