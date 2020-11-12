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Aksiyon Tanımı:
Aksiyon kelimesinin anlamı; eylem, bir şeyin genellikle belli bir süre zarfında, aşamalar halinde veya tekrarlama olasılığıyla gerçekleştirilmesi olarak tanımlanır. Yapılan veya gerçekleştirilen bir şey, eylem gerektiren acil bir durum, irade eylemi, oyunculuk yapma durumu ya da süreci, yapılan veya yapılan bir şey ve senet de aksiyon olarak tanımlanır.
Aksiyon Nedir TDK:
Bir hareket, eylem, iş, bir düşüncenin veya bir kuvvetin ortaya çıkması, kişinin iradesinin açığa çıkması, ticaret olarak tanımı hisse senedi ve sermeyenin elli bir kısmı, tiyatro tanımı olarak bir oyuncunun sahneye çıktığında yapmış olduğu hareketi ve bu oyunun temasını ortaya koyan olay, gelişim ve hikaye olarak tanımlanır.
Aksiyon Örnek Anlatımı:
Aksiyon; bir hedefi başarmak için organize faaliyet, sert eylem gerektiren bir problem, iktidara veya doğal bir sürece bağlı olarak değişimin sebebi, dalgaların sahildeki hareketi, kan basıncında bir ilacın etkisi gibi anlamlar için de kullanılan bir kelimedir.
Alışkanlık veya güçlü aktivite, enerjik bir eylem insanı, genel olan eylem veya aksiyonlar davranışlar veya davranış biçimleri, silahlı karşılaşma, mücadele, birlikler veya gemiler arasında bir angajman olarak örneklendirilebilir.
Belirli bir alanda veya alanda en önemli ya da heyecan verici iş ya da faaliyet, bir aktör olarak bir hareket veya bir dizi hareket, iyi aksiyona sahip bir canlı, bir hikayenin veya oyunun planını oluşturan olaylar ve bölümler dizisi gibi birden çok anlam taşıyan aksiyon kelimesi sıklıkla dile getirilmektedir.
Özellikle bir filmde bir dizi veya hızlı hareket eden, heyecan verici veya tehlikeli olaylar, bir mekanizmanın işletim parçaları veya bu parçaların çalışma şekli, bir müzik aletinin çalınması veya oynanabilirlik, hızlı hareket eden bir nesne veya alet olarak da aksiyon kelimesi kullanılır.
Aksiyon Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler:
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