AUZEF giriş belgesi nasıl alınır? sorusu haftasonu bütünleme sınavına girecek adaylar tarafından araştırılıyor. AUZEF bütünleme sınavı giriş yerlerini öğrenmek isteyen adaylar http://sinav.istanbul.edu.tr adresinden sorgulama işlemi yapabiliyor. Peki AUZEF giriş belgeleri nasıl alınır? İşte 2019 AUZEF giriş yerleri sorgulama...

AUZEF GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

İstanbul Üniversitesi, 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar dönemi telafi (bütünleme) sınav giriş belgelerini öğrencilerin erişimine açtı. Bütünleme sınavına katılacak öğrenciler, sınav giriş belgelerine AKSİS kullanıcı adı ve şifreleri ile http://sinav.istanbul.edu.tr adresinden ulaşabilecekler.

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AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

2019 Yılı İÜ AUZEF Bahar Dönemi Yarıyıl Sonu Telafi Sınavı 3-4 Ağustos 2019 tarihlerinde yapılacak.

Mezuniyete Üç Ders Sınavı ise 7 Eylül 2019 tarihinde yapılacaktır.

BÜTÜNLEME SINAVI HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

* Telafi sınavları FF, DD ve DC harf notu olan derslere sistem tarafından otomatik olarak tanımlanır.

* Öğrencilerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek yoktur.

* FF harf öğrencinin ilgili dersten başarısız olduğunu gösterir, öğrencinin bu dersin sınavına girmesi zorunludur.

* DD, DC harf notları koşullu geçildiğini gösterir, telafi sınavında işaretleme yapmak öğrencilerimizin tercihindedir, notlarını yükseltmek amacıyla işaretleme yapabilirler, her koşulda telafi sınavından alınan not geçerli olacaktır.