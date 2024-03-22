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        Haberler Gündem Politika İYİ Parti lideri Meral Akşener'den altılı masa eleştirisi - Güncel haberler

        Akşener'den altılı masa eleştirisi

        İYİ Parti lideri Akşener Aydın'da konuştu. Konuşmasında altılı masaya eleştirilerde bulunan Akşener, "Biz Türkiye'yi kurtaracağımızı düşünürken arkadaşlar dümen içindeymiş" dedi. "Gördük ki ittifak sistemi sizi çırak çıkarıyor, seçmeni çırak çıkarıyor" diyen Akşener, "Ben de bunun üzerine arkadaşlarımla konuştum ve sizin sesinizi duyabilmek, daha fazla rekabet edebilmek, sizin adınıza konuşabilmek için hür ve müstakil seçme girme kararı aldık" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 16:52 Güncelleme: 22.03.2024 - 16:58
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        Akşener'den altılı masa eleştirisi
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        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aydın’da açıklamalarda bulundu. Partisinin Kuşadası’nda düzenlenen mitinginde konuşan Akşener, şunları şunları kaydetti:

        "Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar ve bu ucube sistem Türkiye'yi siyasi olarak kamplara böldü. İttifak siyasetine mecbur bıraktı. Biz 2018’de mecburiyetten bir ittifak sistemi içinde yer aldık. Sonuç itibariyle başarısız olduk. 2019’a gelindiğinde ben arkadaşlarımla konuştum. Muhalefet seçmeninin umutsuzluğunu, mutsuzluğunu ve gelecek endişesini nasıl ayağa kaldırırız? Nasıl geleceğe dair ümit içinde olmalarını sağlarız diye tartıştık ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne biz bir teklif götürdük.

        Yerel seçimlerde ittifak yapma ve birlikte seçime girme teklifi götürdük. Bir ay arkadaşlar kendi aralarında konuştular. Ertesi gün kabul etmediler. Bir ay sonra teklife buyur dediler. Ben o masaya oturan arkadaşlarıma bir talimat verdim. 'Bir tarafta Türkiye'nin iyiliği, öbür tarafta İYİ Parti'nin iyiliği; ama siz Türkiye'nin iyiliğini tercih edeceksiniz' dedim. Teklifin neticesinde amacım muhalefetin dirilmesiydi ve 2023 seçimlerinde de netice itibariyle muhalefetin bu ucube sistemi değiştirecek bir şekilde seçim kazanmasıydı. 19 ilçe 4 tane beldeyi kazanmamızım ardından baktığınız zaman çırak çıkmış oluyoruz. Ancak bunun için şikayet etmedik. Bütün belediye başkanlarının arkasında olduk."

        "İTTİFAK SİSTEMİ SİZİ ÇIRAK ÇIKARIYOR, SEÇMENİ ÇIRAK ÇIKARIYOR"

        Akşener sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Erdoğan'ın söylediği bir söz var; ‘İstanbul'u alan Türkiye'yi alır.’ Biz İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Aydın, Kuşadası’nı aldık. Biz Türkiye'yi kurtaracağımızı düşünürken arkadaşlar dümen içindeymiş. 2023 seçimlerinden evvel Eylül 2021 ben ve Koray Aydın, Cihan Paçacı, Uğur Poyraz ve Kılıçdaroğlu ile konuşma yaptık. Henüz 6'lı masa kurulmuş değil. Konuşmada, ‘Kemal Bey, değerli arkadaşlar İstanbul ve Ankara belediye başkanlarının içinden birini aday edecekseniz biz varız, ama diğerini geri çekin. Şayet ikisini de aday etmeyecekseniz ikisini de geri çekin. Çünkü seçmen taraftar hale geliyor’ dedim. Ancak geri çekilmedi, aday da ilan edilmedi. 2021 sözümün değeri olsun diye cumhurbaşkanı adayı olmayacağımı söyledim. Ben kendimi cumhurbaşkanlığına layık görmeyecek bir durumda değilim. Ama amacımız 2023 seçimini kazanmaktı. Sonra öyle bir telaş oldu, masa kuruldu. Sonuç itibariyle Kuşadası'ndaki belediye başkanı da dahil olmak üzere yüzde 60 ile Kılıçdaroğlu'nun seçileceğini söylediler. Fakat kabahat benimse 9.67 oy aldık. Yüzde 60’tan 9.67'yi düşürünce 51.33 kalıyor ve Kılıçdaroğlu'nun kazanması gerekiyordu. Buradan her önüne gelene iftira atan, herkese racon kesmeye çalışan abilere sesleniyorum. Sizin kabadayılığınız İYİ Parti'ye geçmez. Atatürk'ün anasına sövülürken bu ülkede kafasını yere indirenlerden değiliz, gök kubbeyi yıkanlardanız. Gördük ki ittifak sistemi sizi çırak çıkarıyor. Seçmeni çırak çıkarıyor. Ben de bunun üzerine arkadaşlarımla konuştum ve sizin sesinizi duyabilmek, daha fazla rekabet edebilmek, sizin adınıza konuşabilmek için hür ve müstakil seçme girme kararı aldık. Buradan bana iftiraya uğradığı için üzüldüğünü söyleyen oldu. Ancak üzülmesin, ben Ekrem İmamoğlu'nu korumak için Saraçhaneye gittim, ölmüş anama sövdüler. Biraz önce de bir arkadaşımız buradaki belediye başkanının parmak salladığını söyledi. Bazen bu parmağa oy ile kırarlar. Çünkü seçmenin velinimet olduğunu unuttular. Seçmene maraba muamelesi yapmaya alıştılar. Çünkü bir taraf kola kutusu koyuyor, yüzde 60’la kazanıyor, öbür taraf ceketini koysa kazanıyor. Sizden isteğim İYİ Parti Kuşadası Belediye başkan adayı Behçet Alp’e, bu gencecik heyecanlı namuslu şerefli dürüst kardeşime oy vermenizdir" dedi.

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