Aksaray Valiliğince kitap okuma alışkanlığının arttırılması amacıyla ‘Kitap Aksaray’ projesi başlatıldı. Projenin halk tarafından da sahiplenilmesi için kitap bağış kampanyası düzenlendi.
15 Temmuz Milli İrade Meydanına kurulan kitap bağış stantlarında vatandaşların bağışları kabul edilirken yaklaşık 100 bin kitabın kampanyaya bağışlandığı bildirildi.
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Türkiye’ye model olacak bir projeye imza attıklarını belirterek Kitap Aksaray projesi ve kitap bağışı kampanyası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hazırlanan projenin sanal bir kütüphane olduğunu ifade eden Vali Aydoğdu sisteme giriş yapan herkesin seçtiği kitap ücretsiz olarak kargo aracılığı ile adresine teslim edileceğini söyledi.
"DÜNYAYI ANLAMAMIZ VE ANLAMDIRMAMIZ İÇİN OKUMAMIZ GEREKİYOR"
Toplumda konuşulan bütün problemlerin kaynağının okumamak olduğunu vurgulayan Vali Aydoğdu şunları söyledi:
“Okuyan insanın empati yeteneği gelişiyor, okuyan insan derinleşiyor, dünyaya bakış açısı değişiyor. Okuyan insanın ideolojik saplantıları da olmuyor, ötekileştirmiyor, ayrıştırmıyor. Okuyan insanın ruh iklimi farklı oluyor. Onun için bizim dünyayı anlamamız ve anlamlandırmamız için kesinlikle okumamız gerekiyor” dedi. Projenin Türkiye’ye model olacağını ifade eden Vali Aydoğdu, isteyen herkesin www.kitapaksaray.gov.tr sanal kütüphane sistemine üye olarak giriş yapabileceğini ve istediği kitabı işaretleyerek sipariş verebileceğini kaydederek, “Sipariş verilen kitap ücretsiz olarak kişiye teslim edilecek. On beş gün içinde okuyup özetini sisteme yüklediğinde kitap onun olacak ve ikinci kitabı alma hakkı olacak. Bu kitapları toplamak evet önemli ama bu kitapları okutabilmek ondan daha önemli sitemiz açıldıktan 1 saat içerisinde 250-300 civarın da sipariş aldık. Kampanyamız 7’den 70’e herkes tarafından büyük ilgi görüyor. 5 kitap getiren de var 600 kitap getiren de var. Mesela, Ticaret Borsası Başkanımız Sayın Hamit Özkök, Aksaray’ın nüfusu kadar sayıda kitap bağışlayacak. Tebrik ve teşekkür etmemek mümkün mü? Bir getiren de bin getiren de bu gururun değerli bir parçasıdır".
Kitap bağış standlarını ziyaret eden Vali Hamza Aydoğdu kitap bağışında bulunan vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Tarihi bir ana şahitlik ettiklerini ifade eden Vali Aydoğdu vatandaşlara, “Okumak ruhun itibarıdır. Burada olmanız bizi daha güçlü kıldı. Yeni hizmet projeleri için bize güç ve cesaret verdiniz. Şehri Süleha Aksaray kendine yakışanı yaptı” dedi. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği kampanya da bağışlanan kitapların tasnifi yapılarak www.kitapaksaray.gov.tr adresindeki sisteme eklenecek. İsteyen herkes bu sistem üzerinden istediği kitabı ücretsiz şekilde sipariş verip okuma imkanına kavuşacak.
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