Yurdumuzun dört bir yanında olduğu gibi Aksaray'da da Ramazan ayı coşkusu şimdiden başlamış durumda. Aksaraylı vatandaşlarımız da şimdiden ilk oruç günü ve imsakiye ile ilgili araştırmalar yapıyor. İşte Diyanet Aksaray iftar ve sahur vakti saatleri...



2022 AKSARAY RAMAZAN İMSAKİYESİ