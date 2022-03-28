Aksaray imsakiyesi 2022 Ramazan ayında hemen her ilde olduğu gibi Aksaray il genelinde yaşayan tarafından da merak edilmektedir. Peki, Aksaray imsak (sahur) saati ve Aksaray iftar saati kaç? Başta belirtmekte fayda var ki Aksaray iftar saati ve Aksaray imsak (sahur) saati, Habertürk imsakiye sayfasında...