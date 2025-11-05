Aksaray'ın Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren PNRDOOR isimli bir fabrikada silahlı arbede yaşandı.

ÜÇ KİŞİYE KURŞUN YAĞDIRDI

İHA'nın haberine göre; Alpay Ç. (33), fabrikaya gelerek işletme yetkilileriyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Alpay Ç. yanında getirdiği tabanca ile Tuğrul Pınardağ (37), Ahmet P. (35) ve Emrah P.'a (51) ateş etti. Üç kişi kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda Jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

Tuğrul Pınardağ, saldırıda hayatını kaybetti.

BİR KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALI

Tedavi altına alınan yaralılardan Tuğrul Pınardağ yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, olayı gerçekleştiren Alpay Ç., Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan takip sonucu arazide saklandığı yerde yakalandı. Zanlının olayda kullandığı tabanca da ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, saldırının alacak verecek meselesinden kaynaklandığı öğrenildi.