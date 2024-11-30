Aksaray'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Aksaray'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 22.15 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi terminal çıkışında meydana geldi. Yiğit Abay (23) yönetimindeki otomobil, iddiaya göre, terminalden çıkıp Van'dan Fetiye'ye gitmekte olan Yılmaz Bahcı (63) yönetimindeki yolcu otobüsüyle çarpıştı.

OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Yiğit Abay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yolcu otobüsünde yaralanan Ebru Kaya Türker (26) ise ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yiğit Abay’ın cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.