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        Haberler Gündem Aksaray'da tabancasını temizleyen polis, kazara çocuğu vurdu

        Aksaray'da tabancasını temizleyen polis, kazara çocuğu vurdu

        Aksaray'da polis lojmanındaki güvenlik kulübesinde tabancasını temizlemek isteyen polis memuru, silahının kazara ateş alması sonucu, sokakta oyun oynayan 8 yaşındaki çocuğu sağ bacağından vurarak yaraladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 06:43 Güncelleme: 20.11.2024 - 06:43
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        Tabancasını temizleyen polis, kazara çocuğu vurdu
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        Olay, dün saat 18.45 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi Tatar Sokaktaki polis lojmanları önünde meydana geldi.

        Polis lojmanlarında koruma görevlisi olan polis memuru G.Ö (50), iddiaya göre, görev başında iken güvenlik kulübesinde tabancasını temizlemek istedi. Bu sırada, kazara ateş alan tabancadan çıkan mermi, sokakta oyun oynayan 8 yaşındaki Efe. C.D'nin sağ bacağına isabet etti.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Efe, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        DHA'nın haberine göre; tedaviye alınan Efe'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis memuru G.Ö, gözaltına alındı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #haberler
        #Aksaray
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