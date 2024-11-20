Aksaray'da tabancasını temizleyen polis, kazara çocuğu vurdu

Olay, dün saat 18.45 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi Tatar Sokaktaki polis lojmanları önünde meydana geldi.

Polis lojmanlarında koruma görevlisi olan polis memuru G.Ö (50), iddiaya göre, görev başında iken güvenlik kulübesinde tabancasını temizlemek istedi. Bu sırada, kazara ateş alan tabancadan çıkan mermi, sokakta oyun oynayan 8 yaşındaki Efe. C.D'nin sağ bacağına isabet etti.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Efe, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. DHA'nın haberine göre; tedaviye alınan Efe'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis memuru G.Ö, gözaltına alındı. *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.