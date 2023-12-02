Aksaray'da pompalı tüfekle vurulan 2 kişi yaralandı
Aksaray'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı
Fatih Mahallesinde daha önceden husumetli olduğu öğrenilen Kaan K. (41), Onur K. (38) ve Abdullah D. arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında Abdullah D, pompalı tüfekle Kaan K. ve Onur Kyi yaralayarak kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kaan Knin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, Abdullah Dnin yakalanması için çalışma başlattı.
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