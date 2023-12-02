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        Haberler Gündem Aksaray'da pompalı tüfekle vurulan 2 kişi yaralandı

        Aksaray'da pompalı tüfekle vurulan 2 kişi yaralandı

        Aksaray'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 22:50 Güncelleme: 02.12.2023 - 22:50
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        Pompalı tüfekle vurulan 2 kişi yaralandı
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        Fatih Mahallesinde daha önceden husumetli olduğu öğrenilen Kaan K. (41), Onur K. (38) ve Abdullah D. arasında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olay sırasında Abdullah D, pompalı tüfekle Kaan K. ve Onur Kyi yaralayarak kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kaan Knin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri, Abdullah Dnin yakalanması için çalışma başlattı.

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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        #Aksaray
        #haberler
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