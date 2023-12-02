EURO 2024'te gruplar belli oldu - İşte A Milli Takımımız'ın rakipleri
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Finalleri'nin kura töreni, Almanya'da düzenlendi. Kura çekimine 2. torbadan katılan A Milli Takımmız'ın da rakipleri belli oldu. EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek. İşte grup eşleşmeleri ve tüm detaylar
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EURO 2024 grup kura çekimi, şampiyonaya ev sahipliği yapacak Almanya'nın Hamburg şehrindeki Elbphilharmonie Konser Salonu'nda gerçekleştirildi.
Kura çekiminde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Başkan Vekili, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt, Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TFF Genel Sekreteri Taner Senseven ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da yer aldı.
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Kuraya, 21 takım katıldı. Grupları belirlenen diğer 3 takım ise 21-26 Mart tarihlerinde yapılacak EURO 2024 play-off turunun ardından netleşecek. EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek.
EURO 2024'te 4'erli 6 grupta toplam 24 takım mücadele edecek. 6 grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak. Son 16 turundan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek.
İŞTE GRUPLAR VE MİLLİ TAKIMIMIZ'IN RAKİPLERİ
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A GRUBU
Almanya (ev sahibi)
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- 4
İskoçya
- 5
Macaristan
- 6
İsviçre
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- 7
B GRUBU
İspanya
- 8
Hırvatistan
- 9
İtalya
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- 10
Arnavutluk
- 11
C GRUBU
Slovenya
- 12
Danimarka
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- 13
Sırbistan
- 14
İngiltere
- 15
D GRUBU
Polonya - Estonya / Galler - Finlandiya
A yolu play-off galibi
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- 16
Hollanda
- 17
Avusturya
- 18
Fransa
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- 19
E GRUBU
Belçika
- 20
Slovakya
- 21
Romanya
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- 22
İsrail - İzlanda / Bosna Hersek - Ukrayna
B yolu play-off galibi
- 23
F GRUBU
TÜRKİYE
- 24
Gürcisan - Lüksemburg / Yunanistan - Kazakistan
C yolu play-off galibi
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- 25
Portekiz
- 26
Çekya
- 27
14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek EURO 2024, Almanya'daki 10 şehirde gerçekleştirilecek. EURO 2024'e Almanya'nın Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak.
Şampiyonanın açılış maçı Münih'teki Allianz Arena, final karşılaşması ise Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
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