EURO 2024'te gruplar belli oldu - İşte A Milli Takımımız'ın rakipleri

Kuraya, 21 takım katıldı. Grupları belirlenen diğer 3 takım ise 21-26 Mart tarihlerinde yapılacak EURO 2024 play-off turunun ardından netleşecek. EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek.

EURO 2024'te 4'erli 6 grupta toplam 24 takım mücadele edecek. 6 grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak. Son 16 turundan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek.

İŞTE GRUPLAR VE MİLLİ TAKIMIMIZ'IN RAKİPLERİ