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Aksaray'da otomobilin vince çarptığı kazada anne, baba ve 26 günlük bebek öldü

Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında sürücü Ali Osman Gezginç ile eşi Nazmiye Gezginç olay yerinde hayatını kaybetti 26 günlük Elif Yüsra Gezginç ise kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak can verdi. Aileden geriye sadece 11 yaşındaki Mehmet kaldı...

Giriş: 20.01.2023 - 23:36 | Güncelleme: ABONE OL
Aksaray'da otomobilin vince çarptığı kazada anne, baba ve 26 günlük bebek öldü
AA

Aksaray'ın Eskil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında anne, baba ve 26 günlük bebekleri öldü, 1 çocuk ağır yaralandı.

Ali Osman Gezginç'in (36) kullandığı 42 DDM 36 plakalı otomobil, Eskil-Eşmekaya kara yolu Akgöl Kavşağı'nda Mahmut Batur (29) kontrolündeki 42 ACM 64 plakalı vince arkadan çarptı.

Kazada, sürücü Gezginç ile eşi Nazmiye Gezginç (36) olay yerinde hayatını kaybetti, çocukları Mehmet (13) ve 26 günlük Elif Yüsra Gezginç yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Gelen sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Elif Yüsra Gezginç kurtarılamadı.

Gezginç ailesinin, 26 günlük bebeklerini Eskil Devlet Hastanesi'ne götürmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

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