Aksaray'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Aksaray'da yolun karşısına geçmek isteyen yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsünün eski Taşpınar Beldesi Belediye Başkanı Cihan Yüksel (54) olduğu öğrenildi.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Aksaray-Ankara karayolunun 16'ncı kilometresinde meydana geldi. Eski Taşpınar Beldesi Belediye Başkanı Cihan Yüksel yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı.

ÖLEN YAYANIN ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, üzerinden kimlik çıkmayan 60 yaşlarındaki erkek yayanın öldüğünü belirledi. Sürücü Yüksel ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ölen kişinin cesedi otopsi ve kimlik belirleme işlemleri için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.