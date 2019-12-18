18 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Akşam arkadaşlarınızla çok eğlendiniz hatta eğlencenin dozunu kaçırdınız ve eve kendinizi zor attığınız zamanlar elbette oluyordur. Bu kadar eğlencenin sonu ise bazen ağrı veya sancı ile sonuçlanabilir. Akşamdan kalmadan sonra başınıza bunlar gelebilir:
Bu etkenlerin en büyük nedeni alkoldür. Alkolü biran önce vücuttan atmaya çalışmayın. Onun yerine alkolün vücudumuza etken olduğu kimyasal tepkimeleri azaltmaya çalışabiliriz. İşte tam burada bunları içeren besinlerden faydalanabilirsiniz.
Peki akşamdan kalmaya ne iyi gelir biliyor musunuz? İşte sizler için akşamdan kalmaya iyi gelen yiyecekleri hazırladık…
Su: Uyumadan önce mutlaka bol bol su tüketin. Su hem baş ağrınıza hem de boşaltımı hızlandıran mineraldir.
Meyve Suyu: Listemizin başında yer alan fruktoz, meyve sularında bulunur. Portakal suyu hariç diğer sulardan faydalanabilirsiniz. Vücudunuzun iyileşmesinde büyük rol oynar.
Turşu Suyu: Bazılarımız bunu duyduğu için şaşırabilir. Turşu suyu kandaki sodyum ve elektrolit seviyesini düşürdüğü için akşamdan kalmaya iyi gelir.
Enerji İçecekleri: Enerji içeceklerinde bulunan elektrolitler iyileşmek için birebirdir.
Zencefil Çayı: Eğer mideniz çok bulanıyorsa nane ve zencefil çayı içebilirsiniz.
Yumurta: Yumurta ne alaka diyenlere ise içerisinde bulunan amino asit baş ağrısına iyi gelir.
Muz: Sürekli tuvalete gidiyorsanız ve durduramıyorsanız kendinizi; muz tüketebilirsiniz. Potasyum deposu olan muz size iyi gelecektir.
Tam Tahıllı Tost: Eğer çok halsiz hissediyorsanız yapacağınız en doğru şey karbonhidrat yüklenmesi yapmak. Bununda en kolay yolu tam tahıllı ekmekten yapılan tosttur. Midenizi de yormadan yiyebileceğiniz hafif atıştırmalıktır.
Hamburger: Her şey tamam da hamburger neden diyenler olabilir. Alkol içmeden önce yiyeceğiniz hamburger alkolün kana karışmasını ve emilmesini yavaşlatır.
Bal: Balın faydalarını saymakla bitiremeyiz ama bize lazım olan alkole faydası. Akşamdan kalma bir kafayı yiyeceğiniz bal ile düzeltebilirsiniz. Çünkü bal doğal şeker olduğunu için alkolün vücutta bıraktığı etkiyi azaltıyor.
Hint İnciri: Hint inciri kaktüslerin üstünde yetişen bir meyve çeşidi. Bu inanılmaz meyve mide bulantınıza birebir. Ayrıca ağır kuruluğu ya da iştahsızlık sıkıntınız varsa hint inciri sayesinde kurtulabilirsiniz.
Bloody Mary: Ülkemizde çok bilinmese de yabancı ülkelerde sıklıkla tüketilen kokteyldir. Domates suyu bulunan bu karışım vücuda iyileştirici etki bırakacaktır. Alkolün etkisini azaltacaktır.
Çorba: Alkolden sonra ülkemizde en çok tercih edilen içecek türüdür. Sıcak bir çorba ile alkolün etkisini azaltmak mümkün. Hem midenizi fazla yormayacaktır.
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