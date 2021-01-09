Akrep dizisinin 5. son bölümünde; Fikret Perihan'ın oyununu anlamaya çalışıyor. Şahin Ferda'ya annesinin neden intihar ettiğini anlatırken, Ferda ise Selma'ya gözdağı vererek onu evden uzak tutmaya çalışıyor. Perihan, Ferda hakkında şoke eden bir gerçeğe ulaşıyor. Akrep 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

AKREP 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Akrep yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

AKREP 5. SON BÖLÜM

Perihan’ın, kızı Merve’yi kullanarak yaptığı hamle karşısında deliye dönen Ferda, karşı hamle yapmaya karar verir. Ferda, Fikret’i zorlayarak Perihan’ı çıldırtmak ister.

Fikret’e tek çözümün evlilik olduğunu söyleyen Ferda, bu konuda tüm kozlarını oynayacaktır. Ancak, gün geçtikçe şüpheleri ile Ferda’ya olan tutkusu arasında git gelleri artan Fikret, bu çözüme onay vermez.

Annesinin Fikret’le ilişkisini öğrenen Merve, Perihan’ın daveti ile ne kadar içten içe istemese de Emgen Malikanesi’nde kalmaya başlar. Annesi ve varlığını yeni öğrendiği eniştesi arasındaki ilişkiyi bilmesine rağmen bu konuda tek kelime etmeyen Aras’a da tavır alır.

Merve, hem annesi hem sevdiği tarafından hayal kırıklığına uğramanın kızgınlığı ile Perihan’a kırgınlığını bir süre rafa kaldıracaktır.

Fikret, Ferda’nın evlilik fikrine olumlu tepki vermeyince gerginlik artar. Ferda’nın baskısından gözü korkan Fikret, Perihan’dan yardım isteyecek hale gelir. Perihan, Ferda’yı Fikret’ten uzaklaştırmak için elindeki büyük kozu oynamaya karar verir. Ferda ise, Aras’ı tekrar ele geçirmek için gölde çektiği görüntüleri ortaya çıkarır.