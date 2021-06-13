Akrabalarına balta ile saldırdı

İHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde aileler arasında çıkan kavgada bir kişi eline aldığı baltayla 3 kişiyi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Köseler Mahallesi Öcallar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, N.Ö. ve C.Ö. ile aralarında husumet olan yeğenleri B.Ö. arasında tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken B.Ö. eline aldığı balta ile N.Ö., C.Ö. ve F.Ö.'ye saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, olay yerindeki müdahalenin ardından yaralıları ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Gözaltına alınan B.Ö. ise hastanede sağlık kontrollerinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.