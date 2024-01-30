James Webb Uzay Teleskobu 60 milyon ışık yılı uzaklıktaki galaksiyi görüntüledi
NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu 60 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan 19 spiral galaksiyi görüntüledi
- 1
James Webb Uzay Teleskobu, 19 spiral galaksinin ayrıntılı görüntülerini paylaştı.
- 2
James Webb'in yakaladığı yeni görüntülerde, 19 galaksiyi oluşturan yıldızların, gazın ve kozmik tozun, kökenlerinin nasıl oluştuğu ayrıntılarla ortaya kondu.
- 3
Dünya'dan yaklaşık 15 milyon ışık yılı uzaklıkta olan galaksilerin en yakını NGC5068 olarak adlandırıldı.
-
- 4
En uzak olanın ise NGC1365 olarak adlandırıldığı ve Dünya'dan yaklaşık 60 milyon ışık yılı uzaklıkta olduğu belirtildi.
- 5
- 6
-
- 7
- 8
- 9
*Haberin görselleri NASA tarafından servis edilmiştir.