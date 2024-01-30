Galatasaray'ın transfer hedefleri Fransa'da!
Sol bek ve sağ bek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fransa'ya odaklanmış durumda. Sarı-kırmızılıların hem sol bek hem sağ bek transferleri için görüşmeler yürüttüğü isimlerin büyük bölümü Ligue 1'de forma giyiyor. Sarı-kırmızılıların transfer hedefindeki oyuncular ve son dakika gelişmeleri ise şöyle:
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Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup eden Galatasaray'da gözler transfere döndü. Sacha Boey'in satışı, Angelino'yla da yolların ayrılması sonrasında elinde ne sol bek ne sağ bek kalan sarı-kırmızılılar önceliği de savunmanın kanatlarına verdi.
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Teknik direktör Okan Buruk, sol bekte Berkan Kutlu, sağ bekte Kaan Ayhan'a görev verirken müsabaka sonrasında yaptığı açıklamada ise cumaya kadar bek transferlerinin tamamlanmasını istedi.
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Hem sol bek hem sağ bek için geniş bir listeye sahip Galatasaray adeta Fransa'ya kamp kurmuş durumda. Sarı-kırmızılıların transfer hedefindeki oyuncular ve son dakika gelişmeleri ise şöyle:
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LORENZ ASSIGNON'DA RENNES YÜKSEK UÇUYOR
Sacha Boey'un da transfer edildiği Rennes'den ayrılmak isteyen Lorenz Assignon için Galatasaray harekete geçmiş durumda.
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Hücumdaki özellikleriyle dikkat çeken 24 yaşındaki sağ bek için teklifini yapan sarı-kırmızılılara Rennes'in yanıtı ise çift haneli bonservis bedeli oldu.
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Tek bölgeye böyle bir harcama yapmak istemeyen Galatasaray, Fransız ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor.
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Rennes'de düzenli forma şansı bulamadığı için ayrılmak isteyen Assignon'un gönlünde yatan kulüp ise Galatasaray.
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SICAK GELİŞME: JONATHAN CLAUSS DA GÜNDEME GELDİ
L'equipe'de yer alan habere göre sarı kırmızılılar, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da forma giyen Jonathan Clauss ile ilgileniyor.
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Oyuncunun menajerler aracılığı ile Galatasaray'a önerildiği belirtilen haberde, oyuncunun hızlı bir şekilde transfer edilebileceğinin de altı çizildi.
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Transferdeki tek sıkıntının ise Clauss'un Marsilya'dan ayrılmaya çok istekli olmaması ve oyuncunun ikna edilmesi gerektiği olduğu vurgulandı.
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2022/23 sezonunun başında Lens'ten Marsilya'ya transfer olan 31 yaşındaki sağ bek, mavi beyazlı forma ile çıktığı 70 maçta 4 gol ve 20 asistlik performans sergiledi.
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SOL BEKE YENİ ADAYLAR
Transfer döneminde kadrosuna bir sol bek takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, bu doğrultuda harekete geçti.
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Le Parisien'de yer alan habere göre, Galatasaray, Lyon forması giyen Arjantinli sol bek Nicolas Tagliafico ile ilgileniyor.
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Sarı-kırmızılıların, 31 yaşındaki futbolcunun transferi için Lyon'la görüşmelere başladığı belirtildi.
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Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Tagliafico'nun Lyon ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
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Lyon'da bu sezon 17 maçta süre bulan deneyimli savunma oyuncusu 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
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ARJANTİN'DEN FABRA İDDİASI
Arjantin basınından ESPN ise, Frank Fabra ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.
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Habere göre, Galatasaray, Boca Juniors'un tecrübeli sol beki Fabra için ilgi gösteriyor.
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Tecrübeli oyuncunun transfer maliyetinin yaklaşık 4 milyon euro civarında olduğu belirtildi.