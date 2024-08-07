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        Haberler Gündem Güncel Akrabaların arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 7 gözaltı | Son dakika haberleri

        Akrabaların arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 7 gözaltı

        Aksaray'da akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, tekme ve yumruk darbeleriyle yaralanan 40 yaşındaki İbrahim Koyuncu, geçirdiği kalp krizi sonucu öldü. Kavgaya karışan 7 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 11:08 Güncelleme: 07.08.2024 - 11:08
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        Aksaray'ın Eskil ilçesinde yaşayan Yakup K. (40) aracıyla, aralarında arazi anlaşmazlığından husumet olan akrabası Osman K.'nin (47) Meryemağıl Yaylası'ndaki evine gitti.

        Çıkan tartışmaya, her ikisinin de akrabası olan Barış K. (42), Yusuf K. (50), Salih Özgür K. (22), Mustafa T. (24), Ramazan K. (26) ve İbrahim Koyuncu da katıldı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, tekme ve yumruk darbeleriyle yaralanan İbrahim Koyuncu, fenalaşıp yere yığıldı.

        İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Koyuncu, ambulansla kaldırıldığı Eskil Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma ekipleri kavgaya karışan 7 kişiyi gözaltına aldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #Aksaray
        #arazi kavgası
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