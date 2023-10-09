Akraba aileler arasında boşanma ve alacak çatışması: Ölü ve yaralılar var
Şanlıurfa'da boşanma ve alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan akraba iki aile arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Tabanca, tüfek, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı
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Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında çıkan tabanca, tüfek, bıçak, taş ve sopalı kavgada İbrahim Kurt (33) hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
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Olay, öğle saatlerinde Paşabağı Mahallesi'nde meydana geldi.
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İddiaya göre; aralarında boşanma ve alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan akraba 2 aile arasında tartışma çıktı.
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Tartışma bir süre sonra tabanca, tüfek, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
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İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Polisin güçlükle sonlandırdığı kavgada yaralanan 13 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
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Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan İbrahim Kurt, kurtarılamadı.
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İki aracın da hasar aldığı olay yerinde yapılan incelemede, çok sayıda boş kovan, sopa ve bıçak ile silah ele geçirildi. Kavgaya karışan bazı şüpheliler gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.
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