AKM’de Türkiye-Romanya dostluk konseri

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Türkiye ile Romanya arasındaki diplomatik ilişkilerin 146. yılını kutlamak amacıyla, İstanbul “Dimitrie Cantemir” Romen Kültür Merkezi iş birliğiyle anlamlı bir dostluk konserine ev sahipliği yapıyor. İki ülke arasında yıllara dayanan dostluk ve kültürel bağları müziğin evrensel diliyle taçlandırmayı hedefleyen Türkiye-Romanya İlişkilerinin 146. Yılı Konseri, 29 Kasım akşamı saat 20.00’da AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda seyircilerle buluşacak.

REKLAM advertisement1 Konser programında, Türk ve Romen bestecilerin eserlerini sahnede yine iki ülkenin müzisyenleri yorumlayarak bu dostluğu sanatsal bir paylaşım ile perçinleyecek. Kemanda Vlad Stanculeasa, viyolonselde Valentin Radutiu ve piyanoda Andrei Banciu’nun seslendireceği Beethoven’ın tek Üçlü Konçertosu ile başlayan konser, Romen besteci Theodor Rogalski’nin Üç Romen Dansı eseriyle sürecek. Ardından şef Hasan Niyazi Tura yönetimindeki konser, ilhamını Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethinden alan, orkestramızın kurucusu Cemal Reşit Rey’in Fatih Senfonik Şiiri ile son bulacak.

Türkiye ile Romanya arasındaki ilişkiler, 19. yüzyıldan bu yana karşılıklı saygı ve iş birliği temelinde gelişmiş, 1878 yılından beri kesintisiz olarak sürdürülen 146 yıllık bu tarih, yalnızca diplomatik bağlarla sınırlı kalmayıp, sanattan edebiyata, kültürden müziğe uzanan ortak değerlerle de derinleşmiştir. Bu anlamda konser, hem geçmişten bugüne gelen bu güçlü bağları onurlandırıyor hem de gelecek nesiller için yeni köprüler kurmayı amaçlıyor.