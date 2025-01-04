AKM’de bu hafta sanatseverleri bekleyen etkinlikler

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM), bu hafta operadan baleye, tiyatrodan konsere birçok etkinlikle sanatseverleri ağırlayacak.

RICHARD

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Okan Bayülgen’in W. Shakespeare’in ölümsüz eseri III. Richard oyunundan uyarladığı “Richard”, yeni sezonda tekrar İngilizce üst yazıyla Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda seyircisiyle buluşacak. 2023- 2024 sezonunun en çok izlenen oyunlarından biri olan “Richard”, Kabare Dada ve Net Sanat tarafından hayata geçirildi. Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri’nde Yılın Prodüksiyonu ve Yılın Dramaturgu (Dilek Tekintaş), 10. Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri’nde ise Yılın Oyuncusu (Okan Bayülgen), En İyi Koreografi (Dicle Doğan) ve Yılın Prodüktörü (Cemalettin Kömürcü) ödüllerine layık görüldü. Bugüne kadar 60 oyunda yaklaşık 110.000 seyirciye ulaşan ve kapalı gişe oynayan oyunda Okan Bayülgen’e, birbirinden değerli oyuncular ve canlı müzik performansıyla seyircinin beğenisini kazanan müzisyenler eşlik ediyor.

REKLAM Richard; 7 Ocak Saat 20.30’da AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda. VOYAGES Türkiye'nin son dönemde çıkış yapan bestecilerinden Cem Esen, keman, çello ve flüt için yazdığı sonatlarıyla dinleyicilerini derin bir müzikal yolculuğa davet ediyor. Bu eşsiz eserler, uluslararası başarılarıyla tanınan sanatçılar Poyraz Baltacıgil, Elvin Hoxha Ganiyev ve Cem Önertürk tarafından bestecinin de kendisiyle birlikte 7 Ocak 2025 tarihinde İstanbul AKM'de seslendirilecek.

Cem Esen'in bizzat yer aldığı yaratım süreciyle hayata geçen sonatlar, hem sanatsal hem de müzikal anlamda bir başyapıt niteliğinde. Bu özel konser, ödüllü sanatçıların ustalığıyla müziğin derinliklerini keşfetmek isteyen dinleyicilere unutulmaz bir deneyim sunacak. Voyages; 7 Ocak 20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda. M.FATİH ÇITLAK’IN TAKDİMİYLE SEMAH

Semah; Anadolu'nun dört mânevi direğinden biri olan Bektâşîyye tarîkatının pîri Hünkâr Hacı Bektâş Velî Hazretleri ve onun takipçileri tarafından meydana konulan merasimdir. Bektaşî âyin ve erkânı “dört kapı-kırk makam” şeklinde ifade edilen meşhur tasavvufî telakkiye dayandırılır. Semah boyunca gülbank adı verilen dualar gerçekleştiriliyor. REKLAM Bektâşî yolunun bir zikir türü olan semah, aslına uygun bir düzende İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu sanatçılarından Hüseyin Cem Durak riyasetinde icrâ edilecek. Semah’ın etkinlik yönetmenliğini ise Yıldız Çankaya ve Hüseyin Cem Durak üstleniyor.

M. Fatih Çıtlak’ın Takdimiyle Semah; 8 Ocak 20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda. FINDIKKIRAN Çaykovski ve Petipa’nın iş birliği ile ortaya çıkan Fındıkkıran balesi; küçük Alman kız Clara Stahlbaum’un yeni yıl hediyesi olarak aldığı fındıkkıran oyuncağı ile ilgili rüyaların konu edildiği masal tarzı bir yılbaşı klasiğidir. Sanatseverlerin büyük beğenisini kazanmış olan Fındıkkıran, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından 2025 sanat sezonunda da izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Orkestra Şefliğini İbrahim Yazıcı’nın yaptığı Fındıkkıran’ın reji ve koreografisi Mehmet Balkan’a emanet.

Fındıkkıran; 9 Ocak Saat 20.00 ve 11 Ocak saat 16.00’da AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda. İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI DENİZBANK KONSERLERİ-FIRTINA VE COŞKU REKLAM Şef Murat Cem Orhan önderliğinde, Kartal Karagedik (Bariton), Deniz Yurdakul (Kontrbas) eşliğinde gerçekleşecek Fırtına ve Coşku konserinde; klasik müziğin efsane bestecileri W.A. Mozart, F. Schubert, J.Sperger ve J.Haydn’dan eserler icra edilecek.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri-Fırtına ve Coşku; 10 Ocak 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda. KAN KARDEŞLER İngiltere’de en uzun süre aralıksız sahnelenen müzikallerden biri olan Kan Kardeşler, Liverpool’un yoksul mahallelerinde doğan ikiz kardeşler Mickey ve Edward’ın dokunaklı hikayesini anlatıyor. Birbirilerinden ayrılan ve iki farklı dünyada büyüyen bu kardeşler, tesadüfen yeniden karşılaşarak güçlü bir dostluk kuracaklardır. Willy Russel’ın kaleminden çıkan, Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen, Ebru Kara yönetimindeki ve bu unutulmaz müzikal, izleyicileri sınıf ayrımı, sosyal adaletsizlik ve arkadaşlık gibi derin temalar üzerine ustaca düşündürüyor.

Kan Kardeşler; 10 Ocak 20.00, 11 Ocak 15.00 ve 20.00, 12 Ocak 15.00’te AKM Tiyatro Salonu’nda. TÜRK TELEKOM PRİME KAHVE KONSERLERİ-JAZZ IN BLUE RED GREEN Türk Telekom Prime Kahve Konserleri, her Cumartesi Atatürk Kültür Merkezi’nin büyüleyici atmosferinde sanatseverlerle buluşuyor. 1961 yılında Bakü’de dünyaya gelmiş bir besteci ve piyanist olan İlyas Mirzayev, müzik eğitimini Bakü ve Moskova Konservatuarlarında aldı.

Klâsik müzik besteciliğinin yanı sıra caz bestecisi ve piyanisti olarak da faaliyet gösteren Mirzayev, “Jazz In Blue Red Green” konseriyle AKM’de müzikseverlerle buluşacak. Türk Telekom Prime Kahve Konserleri-Jazz In Blue Red Green; 11 Ocak 11.00’de Türk Telekom Opera Salonu Alt Fuaye’de. ANADOLU RENKLERİ İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu Atatürk Kültür Merkezi’nde unutulmaz bir konser deneyimi yaşatacak.

Türk halk müziğinde yörelere göre değişen söyleyiş stillerinin en karakteristik örneklerini seyirciye sunacak olan konserde; solistler: Çiğdem Elmas, Emirhan Kartal ve Cansın Köker sahnede olacak. REKLAM Anadolu Renkleri-İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu; 11 Ocak saat 20.30’da Türk Telekom Opera Salonu’nda. ÖZGÜN MÜZİKTE BİR PORTRE: AHMET KAYA

Özgün müzik olarak adlandırılan farklı bir müzik türünün mimarı olan Ahmet Kaya’nın şarkılarından oluşan konser, İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu solistleri; Jülide Karan, İrem Sağer Güven, Ezgi Eyüboğlu ve Mehmet Kılınç tarafından çok sesli olarak yorumlanacak. Etkinliğin sanat yönetmenliğini ise Bora Kayalar üstleniyor. Özgün Müzikte Bir Portre: Ahmet Kaya-İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu; 12 Ocak 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda.

WARHOL’UN DÜNYASI-POP ART’IN İKONU Atatürk Kültür Merkezi, modern sanatın en önemli isimlerinden biri olan Andy Warhol’a adanan "Warhol’un Dünyası – Pop Art’ın İkonu" sergisine ev sahipliği yapıyor. Warhol, Pop Art akımının öncülerinden biri olarak sanat ve yaşam arasındaki sınırları ortadan kaldıran eserleriyle tanınıyor. Sergide, Warhol’un tanınmış eserlerinin yanı sıra özel koleksiyonlardan seçilen eserler de sanatseverlerle buluşuyor.

REKLAM Warhol’un Dünyası- Pop Art’ın İkonu; 4 0cak 2025 tarihinden itibaren AKM Müzik Platformu’nda. PABLO PICASSO-RESİMDEN SERAMİĞE BİR SERÜVEN AKM Galeri'de yer alan "Pablo Picasso: Resimden Seramiğe Bir Serüven" sergisi, ünlü sanatçının orijinal gravürleri, çizimleri, posterleri, litografileri ve fotoğraflarından oluşan 170 eseri sanatseverlerle buluşturuyor. Kariyerine Paris'te başlayan ve burada Montmartre'daki "Bateau-Lavoir" atölyesinde tanınan Picasso, dönemin önemli sanat tüccarlarıyla tanışarak sanat dünyasında hızla yükseldi. Bohem yaşam tarzı ve tutkulu ilişkileriyle tanınan sanatçının eserleri, bu dönemde yaşadığı aşklardan derin izler taşıyor. Picasso’nun sanatı, yıllar içinde farklı stiller ve tekniklerle sürekli evrim geçirdi. Kübizm'in öncülerinden biri olan Picasso, 1907'de tanıştığı Derain ve Braque ile birlikte bu akımı geliştirdi. Sergide yer alan eserler, Picasso'nun sanat yolculuğunun çeşitli evrelerini ve onun sanatsal dönüşümlerini kapsıyor.

Pablo Picasso: Resimden Seramiğe Bir Serüven; 28 Eylül 2024-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında AKM Galeri’de.