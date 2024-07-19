AKM'de 'Tangolardan Yeşilçama' konseri

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Cumhuriyetin kuruluşu ile hayatımıza giren ve modası hiç geçmeyen tangolar ve Yeşilçam’ın unutulmaz şarkıları, AKM’de müzikseverlerin beğenisine sunulacak. İstanbul Devlet Modern Folk Müziği Topluluğu'nun "Tangolardan Yeşilçama" konseri, 22 Temmuz saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul Devlet Modern Folk Müziği Topluluğu'nun seslendireceği, tangolarla başlayacak müzik yolculuğu, Yeşilçam’ın unutulmaz şarkılarıyla devam edecek. Jülide Karan, İrem Sağer Güven ve Eda Karaytuğ gibi seçkin solistlerin sahne alacağı etkinlik, dinleyicileri nostaljik bir yolculuğa çıkaracak.